Mays: A Europa está pronta para preparar o governo Meloni. Eles vão urinar no Banco Central Europeu

Um novo aviso ao governo Meloni sobre o Mecanismo Europeu de Estabilidade e aprovação da sua nomeação Piero Cipolloni, Diretor Geral Adjunto da Bancitalia no Banco Central Europeu, No lugar de Fabio Panetta, que assumiria o comando da Benketalia no dia 1º de novembro, com o fim da era Ignazio Visco: essas são as questões cruciais para a Itália que serão discutidas na reunião informal do Eurogrupo, marcada para sexta-feira , 15 de setembro. Em Santiago de Compostela, Espanha. Foi o que informou fonte qualificada da União Europeia, antecipando os dossiers que a comissão irá estudar Ministros da Economia e das Finanças da zona euro.

A decisão do governo Meloni de abandonar a sua opção Piero Cipollone Deveria, segundo a fonte da UE, ser bem recebido pelo Eurogrupo.

Na verdade, estamos simplesmente falando de “etapa processual”.

Isto foi dito, na mesma reunião do Eurogrupo, pelo Ministro da Economia Giancarlo Giorgetti deveria receber uma boa reprimenda Pelos seus colegas devido à teimosia do governo italiano em rejeitar esta Ratificação da reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

A agência de notícias ANSA citou o responsável europeu nas últimas horas como admitindo que “estamos plenamente conscientes do assunto”. A sensibilidade da questão na Itália “É claro que respeitamos totalmente o processo parlamentar.”

Ele disse isso, “Esperamos alcançar um resultado positivo neste processo o mais rápido possível.”

Meloni e la la miss. O Banco da Itália explica o Mecanismo Europeu de Estabilidade

Mas hoje, o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, diz: Não. Numa intervenção na Rtl 102.5, Tajani também bloqueou comentários dirigidos por Giorgia Meloni e Matteo Salvini ao Comissário Económico da UE, Paolo Gentiloni.

Tajani disse que o Mecanismo Europeu de Estabilidade “não é uma prioridade, e penso que toda a questão económica e financeira deve ser abordada. É todo um sistema que deve ser abordado porque não se pode simplesmente concordar com reformas que alguém gosta, ou com um quadro geral para reformas.” “A ampla discussão e o Mecanismo Europeu de Estabilidade são um capítulo desta estratégia.”

Quanto às críticas dirigidas a Paolo Gentiloni, Tajani confirmou “Criticar o Comissário Europeu não é um crime de insulto à grandeza.”

Ao enfatizar que As relações com a Comissão Europeia são “excelentes” e nós “com a Europa somos a nossa estrela do norte”Tajani disse que o governo Meloni acredita que Bruxelas ainda deve “unir os interesses de todas as partes”, lembrando que “uma síntese que frequentemente muda para uma política de austeridade não será boa”.

O Ministro negou ter convidado o Comissário Gentiloni a fazer um “resumo justo”. Ou “crime” ou “ataque”.

Mays: Um novo capítulo na guerra de nervos entre a Europa e o governo Meloni

Assim, a guerra de nervos entre o governo italiano e a Europa sobre o Mecanismo Europeu de Estabilidade está destinada a continuar. Diz-se em Bruxelas que a Itália também se pronunciará sobre esta questão, na sequência da decisão do governo Meloni “Congele” antes das férias de verão.

A fonte acrescentou que espera que “o Ministro das Finanças – Giancarlo Giorgetti nos dê Uma breve atualização sobre o que está acontecendo na Itália e o que esperar nos próximos meses.

O que acabou de abrir será Uma semana cheia de acontecimentos decisivosAlguns deles são para toda a Europa, outros especificamente para Itália.

Ele continuará sendo o herói do romance A questão do imposto sobre lucros adicionais dos bancos , anunciado pelo governo Meloni no início de agosto: um imposto que suscitou receios não só pelo futuro dos bancos italianos, mas também pelo futuro da concessão de crédito às famílias e empresas, que, a partir de hoje, será de grande importância. Diferente Audiências no Parlamento.

Depois há uma grande expectativa O novo anúncio sobre as taxas de juros virá do Banco Central Europeu liderado por Christine Lagarde Depois de amanhã, quinta-feira, 14 de setembro.

O problema aqui é que Lagarde, já alvo de uma onda de críticas por parte de vários membros do governo Meloni, não perdeu neste verão a oportunidade, cada vez que pronunciava um slogan, de reiterar a sua determinação em fazer a vida voltar à normalidade. A taxa de inflação na zona euro visa 2% Assim, para sublinhar a tendência de aumento adicional das taxas de juro, após o lançamento do aperto monetário quantitativo em 2017 Um aumento de 425 pontos base.

Antes do verão, o BCE emitiu outro aperto (na sua reunião de 27 de julho), é igual a +25 pontos base, Isto levou a taxas de juro mais elevadas nas operações principais de refinanciamento, nas operações marginais de refinanciamento e nos depósitos no banco central, respetivamente. 4,25%, 4,50%, 3,75%.

E lá tambémLei Orçamentária 2024 No qual o governo está a trabalhar, numa altura em que a primeira-ministra Giorgia Meloni está principalmente sob pressão do governoPreocupação com um défice maior do que o esperado:

Isto aguarda o anúncio da União Europeia da versão final do acordo Pacto de Estabilidade e Crescimento o que implicaria limites máximos para a dívida e para o défice que seriam particularmente difíceis de respeitar num país sobrecarregado e, portanto, sob vigilância especial – não só por Bruxelas mas também e/ou sobretudo pelos mercados financeiros – Como a Itália.

Mays: A suspensão que congelou o arquivo

Só falta o regresso da grande batata quente que é o Mecanismo Europeu de Estabilidade, onde a Europa já enviou uma mensagem clara à Itália: que deveria pelo menos desferir um golpe forte nesta questão, dado que o processo foi praticamente coberto, Suspensão da continuação do estudo do projecto de lei de ratificação por um período de quatro meses, Foi apresentado pela maioria e depois aprovado.

praticamente, O assunto foi adiado para novembro.

As declarações emitidas pelo governo Meloni nos meses anteriores à introdução da suspensão do Mecanismo Europeu de Estabilidade foram veementes.

Ele atacou o Mecanismo Europeu de Estabilidade quando disse várias vezes não à sua ratificação Líder da Liga, vice-primeiro-ministro e ministro dos Transportes e Infraestrutura, Matteo SalviniO que fez da sua rejeição do Mecanismo Europeu de Estabilidade um dos principais redutos do seu partido, e que dificilmente recuará à luz das eleições europeias de 2024. Longe disso.

Melony e esse juramento de sangue

Mas Giorgia Meloni também manifestou várias vezes a sua oposição. Em dezembro de 2022, q declarado no arquivo A “Seção de sangue”:

Ele acrescentou: “Enquanto eu calcular algo, posso assinar com sangue que a Itália não alcançará o Mecanismo Europeu de Estabilidade”. O primeiro-ministro disse, como afirma o artigo: “Porque é que o Mecanismo Europeu de Estabilidade causa tanta controvérsia apenas em Itália? Uma conversa com Klaus Regling “, Publicado no site da Universidade Bocconi.

No entanto, deve ser dito A Europa não apela à Itália para aderir ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, mas sim para ratificar a reforma do tratado.

“Não” foi então sublinhado diversas vezes.

“Não considero útil que a Itália provoque um debate interno sobre alguns instrumentos financeiros, como o Mecanismo Europeu de Estabilidade, por exemplo. O interesse da Itália hoje é abordar as negociações sobre a nova governação europeia através de uma abordagem de pacote, onde o novo as regras do Pacto de Estabilidade são discutidas e a união é concluída.” Mecanismos de garantia bancária e financeira como um todo. Em linha com o nosso interesse nacionalMeloni disse pouco antes de concordar em suspender o exame de certificação.

O Mecanismo Europeu de Estabilidade também fez ouvir a sua voz sobre esta questão nas últimas horas Novo número um Pierre GramegnaEle alertou que se “a reforma do Tratado MEE não for ratificada pela Itália, o antigo tratado continuará a ser aplicado”. O que significa que o suporte não estará pronto para funcionarDevido ao término dos acordos bilaterais de apoio no final do ano.

Portanto, na ausência da ratificação da reforma do MEE pela Itália,“Os recursos não estarão tão disponíveis como estariam com a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade.”

Além disso, é o próprio Banco de Itália que recorda que “a reforma irá de facto atribuir” ao Mecanismo Europeu de Estabilidade uma nova função, nomeadamente fornecer Rede de segurança financeira (apoio) ao Fundo Único de Resolução (FUR) Dentro do sistema de gestão de crises bancárias.

É claro que este é o apoio que o governo Meloni rejeita: na prática, à ajuda europeia e a uma rede europeia anti-crise.

Sobre isso Ex-Diretor do ESM Klaus Regling, Na entrevista publicada no site da Universidade Bocconi, alertou: “Se a reforma do MEE não for ratificada e operacionalizada, a área do euro poderá não ser capaz de responder a acontecimentos imprevistos tão rapidamente quanto necessário. Uma crise real é sempre uma surpresa”.

Piero Cipollone no Banco Central Europeu para substituir Fabio Panetta. Estamos aqui?

no que diz respeito aos Nomeação de Piero Cipollone para o Banco Central EuropeuEsta é uma boa notícia, pelo menos para o governo Meloni, e será algo que já foi conseguido.

Atualmente Diretor Geral Adjunto do Banco da Itália, Piero Cipollone, 61 anos, foi nomeado para o Palazzo Koch em 1993 e recebeu a tarefa de… Serviço de Investigação onde trabalhou durante 15 anos.

Economista emescritório de balanço de pagamentos, Em 2004 assumiu a direção do Gabinete do Mercado de Trabalho e em 2007 foi nomeado Comissário Especial, Ele então se tornou chefe do Instituto de Pesquisa INVALSI, cargo que deixou posteriormente em 2011.

De 2010 a outubro de 2014 ocupou o cargo Diretor Executivo do Banco Mundial Representa Itália, Albânia, Grécia, Malta, Portugal, São Marino e Timor Leste, tendo sido também Presidente da Comissão de Auditoria.

Ele então retornou ao Banco da Itália, Desde novembro de 2014, Cipollone atua como Chefe do Departamento de Planejamento e Controle.

O banqueiro também fez parte da força-tarefa liderada por Fabio Panetta que estudou Crie um euro digital, Este é o projeto sobre o qual o Banco Central Europeu se pronunciará sobre o seu desenvolvimento em outubro.

O Financial Times foi um dos primeiros a noticiar a indicação de Piero Cipollone para o cargo que em breve ficará vago com a despedida de Fabio Panetta.

O jornal citou um comentário Lorenzo Coduno, ex-Diretor Geral do Departamento do Tesouro do Ministério da Economia e Finanças, Consultor económico atualmente em Londres.

Codogno definiu um banqueiro como “um bom economista com conhecimentos muito mais amplos do que apenas política monetária”, acrescentando que “Ele pode fazer um excelente trabalho no Banco Central Europeu.”

No final de Agosto, Presidente do Eurogrupo, Paschal DonohoeComentando o prazo para apresentação dos candidatos disponíveis para substituir Fabio Panetta no Banco Central Europeu, afirmou que a Itália foi o único país que se candidatou.