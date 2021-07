Bolsa alternativa não reembolsávelE a Pergunta Começando de 5 de julho e até Limite A partir de 2 de setembro de 2021.

O Providing Revenue Agency Publicado em 2 de julho de 2021 a ser determinado instruções Lançamento operacional da segunda linha de auxílio aos titulares preço de compra Enviado por Sostegni edict bis.

O Solicitações de assinatura não pagas pode ser enviado de 5 de julho Por meio do serviço da web em Faturas e taxas, enquanto você terá que esperar por um arquivo 7 de julho Para usar canais remotos Entratel Fiscoline.

O Mofo Para ser usado na fabricação Pergunta Foi enriquecido com novas seções dedicadas aos limites relacionados com ajuda estatal Concedido, a ser detalhado preenchendo Quadro A Por exemplo.

Subsídio alternativo não reembolsável, pedido de 5 de julho de 2021: Instruções da Receita Federal

O Julgamento nº 175776 datado de 2 de julho de 2021 Providenciar Formulário de inscrição e instruções chegar a bolsa alternativa, acompanhado por um guia ilustrativo da nova ajuda que você forneceu Sostegni edict bis.

A agência de receita avalia Requisitos Para enviar uma pergunta. A contribuição não reembolsável para atividades sazonais é reconhecida para titulares de números de IVA Excluído do Édito de Sostegni Assim, não receberam o crédito automático exigido pelo Decreto nº. 73/2021.

O acesso à nova linha de apoio também é reconhecido Quem se beneficiou? Os dois primeiros fatiar Da assistência que, com base em novos requisitos, você poderá receber Pagar se ‘Valor devido é maior Ao que já foi pago automaticamente, pelo maior valor da contribuição especificada.

Especificamente, as pessoas que exercem atividades comerciais, artes, profissões e rendimentos agrícolas, titulares de números de IVA residentes ou estabelecidos na Itália e que cumprem o seguinte, podem apresentar uma candidatura de 5 de julho ao prazo de 2 de setembro de 2021 Requisitos:

Quantidade Receitas ou taxas não superiores a 10 milhões de euros no segundo período fiscal anterior (para a maioria dos assuntos é 2019);

no segundo período fiscal anterior (para a maioria dos assuntos é 2019); Valor médio mensal Volume de negócios e taxas A partir de De 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021, pelo menos 30% menor Comparado com os mesmos dados para o período de De 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020.

Eles mudam para o público dos destinatários Porcentagens de contribuições devidas E é calculado com base na perda média mensal registada: para quem já tem acesso a apoios anteriores, varia de 60 a 20 por cento. Para os excluídos, varia de 90 a 30 por cento.

Não há reconhecimento de contribuição mínima Para números de IVA a partir de 1º de janeiro de 2019, e mesmo neste caso, será necessário respeitar Requisitos de perda mínima de rotação igual a pelo menos 30%.

A outorga alternativa não reembolsável também é devida a entidades não comerciais, incluindo entidades do terceiro setor e entidades religiosas civilmente reconhecidas, em conexão com a realização de atividades comerciais.

Por outro lado, não é aplicável a sujeitos cujo volume de negócios e número de IVA não estavam ativos à data de 26 de maio de 2021, entidades públicas, intermediários financeiros e sociedades holding.

dentro de Prazo 2 de setembro, em caso de erro, será possível enviar uma nova inscrição para substituir a incorreta.

Agência de Receitas – Fornecer No. 175776 datado de 2 de julho de 2021 Definição do conteúdo da informação, métodos e condições para a apresentação do pedido de reconhecimento da subvenção a que se refere o artigo 1º, parágrafos 5 a 15, do Decreto Legislativo de 25 de maio de 2021, n. 73 publicado no Diário Oficial em 25 de maio de 2021.

Contribuições não reembolsáveis ​​do decreto Sostegni bis. Manual da agência de receita emitido em 2 de julho de 2021

Substituir pedido de subsídio não reembolsável, formulário e instruções da Agência de Receitas

O Mofo Publicado pela Agência de Receitas em 2 de julho de 2021, com fechamento instruções, enriquecido com Novos dados para referência. Novas seções dedicadas a Restrições aos auxílios estatais que pode ser concedido a cada empresa.

no Pedido de uma concessão alternativa As seguintes informações devem ser indicadas:

Direito tributário do sujeito, pessoa natural ou não natural, que

solicitando uma contribuição;

O setor empresarial em que o requerente opera;

a lei fiscal do representante legal do requerente da contribuição, nos casos em que este seja diferente da pessoa singular, ou se o requerente for menor de idade ou proibido, a lei fiscal do representante legal;

Caso o requerente seja um herdeiro que continua a atividade de uma pessoa falecida, código tributário subordinar ;

; No caso de o requerente realizar operações de transformação institucional, o número de contribuinte do sujeito encerrado;

Indicação se a receita ou taxa do segundo período de tributação antes do período em que o decreto entra em vigor é inferior ou igual a € 100.000, ou superior a € 100.000 e até € 400.000, ou superior a € 400.000 e superior a € 1 milhão, acima de € 1 milhão de € 5 milhões e até € 5 milhões ou acima de € 5 milhões e até € 10 milhões;

Reconhecimento de que o candidato é uma pessoa diferente das mencionadas no O parágrafo 6º do artigo 1º mencionado acima do Decreto Legislativo n. 73 em 25 de maio de 2021, estes são os tópicos excluídos;

Volume médio mensal de negócios e taxas relacionadas às transações realizadas de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020;

Volume médio mensal de negócios e taxas relacionadas às transações realizadas de 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021;

Seleção das formas de pagamento e IBAN relativo da conta corrente para o lançamento da contribuição;

o código tributário do responsável pela apresentação eletrónica do pedido e eventual autorização alternativa, por esta emitida, relativa à concessão de um mandatário designado pelo requerente para a apresentação do pedido;

Data de assinatura e assinatura do pedido.

Além disso, o Novas seções dedicadas aos limites do reconhecimento da assistência estadual, para verificar a falha em exceder o alcance máximo, bem como a presença de requisitos adicionais estabelecidos em quadro temporário, nas Seções 3.1 e 3.12.

Ultrapassados ​​os limites estabelecidos, o requerimento indicará o valor da outorga recalculada não reembolsável, de acordo com o indicado no Quadro provisório para medidas de auxílio estatal para apoiar a economia na atual emergência COVID-19.

Se o candidato em vez disso O auxílio estatal máximo já foi excedido, não poderá continuar enviando a solicitação.

No formulário a ser enviado à Agência Fiscal, será necessário atestar que estão cientes de que a assistência obtida acima do valor máximo permitido, ou sujeita a falsas declarações, será reembolsada com juros de reembolso e que qualquer reembolso será dispensado para fins de teto Ajuda.

Para este fim, o Quadro A, através do qual será necessário indicar outros auxílios estatais elegíveis ao abrigo das Secções 3.1 e 3.12.

Na Parte B, será necessário inserir os códigos fiscais de outras empresas potencialmente pertencentes aPromessa única ao requerente.

Formulário de inscrição para bolsa alternativa – cópia datada de 2 de julho de 2021 Baixe o formulário de inscrição para a subvenção alternativa prevista no decreto Sostegni bis publicado a disposição da Agência da Receita em 2 de julho de 2021

Pedido de Contribuições Não Pagáveis ​​Duplicado Apoio: Instruções de Mobilização – versão 2 de julho de 2021 Baixe as instruções para preencher o Formulário de Reconhecimento de Subvenção Alternativa publicado pela Agência de Receitas com a disposição 2 de julho de 2021

Pedido de concessão alternativa, como é calculado o montante. O valor mínimo de assistência de 1.000 euros desaparece

Em conformidade com todos os requisitos, oQuantidade de Substituição Calculado aplicando-se um percentual à diferença entre o valor médio do faturamento da taxa mensal para o período de 1º de abril de 2020/31 de março de 2021 e o mesmo valor para o período de 1º de abril de 2019/31 de março de 2020.

O Percentagens O estipulado varia consoante o requerente tenha recebido ou não a contribuição de apoio e o montante a aplicar é determinado com base no âmbito dos rendimentos e prémios auferidos em 2019 (para anos não coincidentes com o ano civil, no segundo imposto período anterior ao período fiscal atual em 26 de maio de 2021).

Tópicos que se beneficiaram da contribuição de apoio Indivíduos que não se beneficiaram da contribuição de apoio * Receita / bônus para 2019 60 por cento 90 por cento Não exceda 100.000 euros 50 por cento 70 por cento Mais de 100.000 euros e até 400.000 euros 40 por cento 50 por cento Mais de 400.000 euros e até 1.000.000 euros 30 por cento 40 por cento Mais de 1.000.000 de euros e até 5.000.000 de euros 20 porcento 30 por cento Mais de 5.000.000 de euros e até 10.000.000 de euros

* Porque eles não enviaram o pedido de contribuição Sostegni, ou eles enviaram, mas foi ignorado, ou eles devolveram toda a contribuição Sostegni como indevidamente recebida.

Deve-se observar que o subsídio não é reembolsável e deve ser pago Exclusivamente se ocorrer pelo menos uma queda de 30 por cento do volume de negócios médio mensal no período de 1 de abril de 2020/31 de março de 2021 face aos mesmos meses dos anos 2019/2020.

Não há valor mínimo reconhecido, nem mesmo para números de IVA ativados a partir de 1º de janeiro de 2019. O valor máximo devido é de € 150.000.

Para fins de pagamento, os dois métodos alternativos de depósito em conta corrente ou balanço patrimonial com o Formulário F24 permanecem confirmados.