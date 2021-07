Tramonti, workshops sobre a dieta mediterrânea com alunos do projeto Erasmus +.

“Também vai ver o reinício em Tramonti para os jovens que vêm de toda a Europa graças aos projetos Erasmus +.”

Prefeito de Tramonti, Domenico Amatrodaexibir assim Med Food Lab 2021 Que contará com a participação de 37 jovens de Espanha, Portugal, França, Croácia, Grécia e Itália.

De 2 a 12 de julhoMunicípio da Costa Amalfitana, em cooperação com a Associação Acarbio, vai dar vida a um projecto baseado na dieta mediterrânica, com as suas tradições e características que caracterizam toda a região e que sempre estimularam a economia local.

As organizações participantes – Pistes Solidaires da Grécia, Equação Crl de Portugal, AMSED da França, LUMEN da Croácia, IMAGINA da Espanha e Itália, Acarbio, representando o município de Tramonti, durante dez dias – no edifício da escola na parte de Gete – irão tente criar oficinas Um trabalho de culinária em cada país participante.

Hábitos sustentáveis ​​e o desenvolvimento alimentar ético serão a base das várias oficinas. E é claro que você vai cozinhar, não receitas aleatórias. Cada prato contará a história de uma região com seus produtos de alta qualidade. Será uma interessante ‘jornada’ de conhecimento e descoberta em direção ao planeta alimentar para muitos jovens europeus que, após esta experiência, se tornarão ‘mensageiros’ contra junk food, a ‘junk food’ que é uma causa cada vez mais prevalente de obesidade doenças. devido à nutrição inadequada.

Assim, os jovens da Tramonti que estarão entre os participantes terão a oportunidade de falar sobre nossas tradições alimentares, nossas receitas favoritas. E produtos de excelência – do tomate envelhecido à mussarela, do vinho ao limão – que também definem o sucesso de muitos restaurantes e produtos Made in Italy no mundo.

O livro de receitas será então a síntese final de outro projeto Erasmus + que ao longo dos anos abriu as portas do “conhecimento” direto da Europa, dos seus povos e das suas tradições a muitos jovens de todo o mundo.