Uma série de surpresas do grupo Stellantis (Fiat, Citroën, Peugeot, Opel, Jeep) com a chegada de carros inesperados

Stellantis Superou as expectativas dos analistas com um primeiro semestre excepcional e olha com optimismo para o acordo de transição com o governo italiano para produzir um milhão de veículos por ano, incluindo veículos comerciais. Este acordo poderá ser assinado nas próximas semanas, representando um passo crítico para o crescimento da empresa. Este é um passo que faz parte de uma estratégia mais ampla que inclui… Lançamento de novos modelosConforme revisamos neste artigo:

Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Jeep: novos modelos no mercado

Há também um modelo econômico movido a bateria a caminho

Fiat Panda Pretende avançar para um modelo europeu com ambições globais, caracterizado por um design sofisticado e enriquecido com tecnologias avançadas. Esta nova encarnação do Panda pretende posicionar a marca à escala global, embora o nome definitivo do modelo ainda não tenha sido confirmado. As influências do conceito Fiat Centroventi, anteriormente apresentado no Salão Automóvel de Genebra, parecem ser capazes de orientar o design futuro.

Este conceito distinguiu-se pela sua configuração crossover compacta com um comprimento aproximado de 4 metros, otimizando o espaço interior e adotando uma estética jovem e moderna. Há também uma opção de energia tradicional A versão mais acessível da gama. A produção ocorrerá em uma das fábricas do Grupo Stellantis localizada na Europa Oriental.

Citroën planeja lançar uma versão melhorada de seu carro Modelo 2023 mãeQue poderá atingir a velocidade máxima de 80 quilômetros por hora. Este desenvolvimento tornará o carro mais versátil e adequado para um público mais vasto, permitindo-lhe enfrentar troços de estrada a velocidades mais elevadas. Além do modelo atualizado, a Citroën apresentou o AMI[for]All, uma versão projetada especificamente para motoristas deficientes, oferecendo muitas modificações para Melhorar a acessibilidade e a orientação. Inclui uma porta do motorista de 90 graus e um sistema de direção por alavanca para aceleração e frenagem, bem como um rolamento de esferas montado no volante para auxiliar na direção. O preço esperado para esta versão ronda os 8.000 euros.

o novo Peugeot 3008 Estará disponível em versão totalmente elétrica, também equipada com tração integral graças ao segundo motor localizado no eixo traseiro. Entre os recursos Nova cabine No Peugeot 3008, há uma grande tela curva de alta definição de 21 polegadas, posicionada acima do painel e voltada para o motorista. Dentro desta configuração existem dois painéis: um serve como instrumento e o outro é uma tela sensível ao toque dedicada ao sistema multimídia, acessível ao motorista e passageiro. O preço inicial esperado ronda os 29.000 euros.

Opel Corsa Segue o novo caminho estilístico da marca, com alterações que incluem a frente, gráficos de iluminação interior e letras Corsa ao longo da porta traseira. No interior, o painel inclui um grande painel preto brilhante, semelhante ao do crossover Mokka, com o qual compartilha mecânica. Inclui painel digital e tela para sistema multimídia. O carro será equipado com motor turbo híbrido moderado 1.2 de 48 volts e 131 cavalos de potência, além de uma versão melhorada do motor elétrico cuja potência passará de 136 para 156 cavalos, com bateria de 48 quilowatts-hora para um alcance de aproximadamente 400 quilômetros. . As versões diesel podem ser retiradas da oferta. o Preço inicial Cerca de 19.000 euros.

A terceira geração de Bússola de jipe Deverá oferecer um conjunto de baterias capaz de garantir uma autonomia de pelo menos 700 quilómetros com uma única carga, colocando o SUV americano no segmento de luxo e aumentando as suas ambições no mercado. Embora as especificações detalhadas ainda estejam sendo finalizadas, o projeto deverá sofrer pequenas alterações Manter o sucesso do modelo atualE a. Espera-se que a eficiência do combustível aumente principalmente graças ao sistema de propulsão híbrido. O preço inicial deverá rondar os 30.000 euros, pelo menos para a versão básica.

A indústria automóvel está a viver uma profunda revolução caracterizada pelo crescimento Adoção de veículos elétricos. Os fabricantes automóveis estão a intensificar os seus esforços na produção de veículos movidos a bateria para responder às crescentes necessidades de sustentabilidade ambiental e mobilidade verde. Neste contexto, Fiat, Citroën, Peugeot e Opel anunciaram o lançamento de um modelo Um novo carro elétrico a um preço acessível Representa uma resposta à dinâmica do mercado e às exigências dos consumidores.

De momento, os detalhes relativos a este novo carro elétrico foram apenas parcialmente esclarecidos. Mas algumas informações e declarações iniciais despertaram interesse na comunidade de entusiastas de carros elétricos na Europa. lá Faixa de preço O preço esperado, que oscila entre os 12.000 e os 18.000 euros, confere a este automóvel grande apelo, tornando-o competitivo no mercado. Este poderia ser um passo para tornar os carros elétricos mais acessíveis a uma gama mais ampla de consumidores.

Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita, existem rumores que indicam a possibilidade É um SUV. Esta consideração é importante dada a crescente popularidade desta classe de veículos. Os SUVs, inclusive de marcas como Fiat, Citroën, Peugeot e Opel, são apreciados pela versatilidade, amplo espaço interior e posição de direção elevada, que proporciona melhor visibilidade da estrada.