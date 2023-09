Fabio Messinho foi nomeado embaixador italiano em La Paz

ROMA/LA PAZ, 12 de setembro – É o retorno a solo boliviano do novo embaixador italiano em La Paz, Fabio Messinho, que já serviu na capital mais alta do mundo entre 2008 e 2010, a 4.000 metros acima do nível do mar. Messinho substitui o colega Francesco Tafori, que está de licença após 4 anos de serviço nas encostas do Monte Illimani.

A Itália está presente neste país sul-americano, graças aos projetos promovidos pela cooperação para o desenvolvimento. Em particular, no contexto da Estratégia Europeia Comum 2021-2025, a cooperação italiana assume a liderança nas agendas relacionadas com a saúde, a promoção da cultura e o turismo. A Bolívia é um chamado “Estado Plurinacional”, conforme reconhecido pela Constituição de 2009, e reconhece os direitos de todas as minorias indígenas presentes no território (especialmente os quíchuas e os aimarás), que constituem mais de 50% da população, devido ao presença de mestiços que chegam a 30%, e um boliviano de origem europeia cerca de 10%. O país tem vivido um intenso e rápido processo de modernização económica e urbanização, colocando-o entre os países de rendimento médio, com uma economia mista largamente controlada pelo Estado nos sectores industriais mais estratégicos. Os limites para o futuro desenvolvimento do país continuam a ser aqueles associados à formação do território, especialmente montanhoso e sem acesso ao mar.

Depois de servir na Guarda Financeira e ocupar cargos na AP nos Ministérios do Interior e da Educação Pública, Messinho ingressou na carreira diplomática em 2001 e foi imediatamente destacado para o continente sul-americano, primeiro para a Colômbia (2004-2008), depois para a Bolívia ( 2008-2010). De regresso à Farnesina, trabalhou na Direção Geral responsável pela gestão de recursos humanos entre 2010 e 2012, antes de partir para Portugal entre 2012 e 2015 e para a Venezuela nos dois anos seguintes. Desde 2017, atua como Cônsul Geral da Itália em Vancouver, antes de chegar a La Paz pela segunda vez. (@GiorgioDelgallo)