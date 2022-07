“O sistema parou” – Corriere.it

A partir de Ester Palma

No próprio dia da Guerra Fria, foi Soji quem garantiu que os dados dos contribuintes estavam seguros, apesar da exigência da Lockbit de um resgate de 5 milhões.

A Receita Federal não era o alvoataque pirata 25 de julho: A empresa de computadores Gesis anunciou que havia sido atacada (as capturas de tela foram postadas): mas seu sistema de segurança teria rejeitado a tentativa de invasão. Portanto, todos os dados sensíveis dos contribuintes estarão seguros, mesmo que a investigação da Polícia Postal e do Ministério Público de Roma permaneça aberta. “Os dados publicados esta semana em alguns meios de comunicação – explica uma nota do Gesis – que entendemos não ser dos servidores da Receita, mas de um de nossos servidores, e é objeto de uma recente tentativa de hacking com o objetivo de criptografar nossos arquivos e se infiltrar nossos dados com uma demanda relativa de resgate.”