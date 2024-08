Milagre de Portugal: Moody’s devolve-o à série de rating “A”

Ouça a versão em áudio do artigo

No dia 7 de abril de 2011, Portugal, em plena crise de proliferação europeia, foi forçado a solicitar assistência à União Europeia e ao FMI. Pouco mais de uma década depois, a agência de rating Moody’s colocou Portugal na faixa de rating A e na noite de sexta-feira, com o encerramento dos mercados, chegou uma dupla melhoria para Lisboa: o rating subiu passo a passo, de Baa2. » (que foi um degrau acima da classificação italiana) para “A3”. São dois votos acima. É como passar das 6 às 8 de uma só vez na escola.

No comunicado, a Moody’s explicou claramente as razões desta dupla promoção: a decisão decorre do apoio prestado à sustentabilidade da dívida no médio prazo “através de uma série de reformas económicas e financeiras, da desalavancagem do sector privado e do contínuo fortalecimento do sistema bancário.” As perspectivas de médio prazo de Portugal – de acordo com a Moody’s – são apoiadas por “investimentos significativos dos sectores público e privado e pela implementação de novas reformas estruturais, ambas ligadas ao programa”.

Além disso, nos próximos anos, “a Moody’s acredita que o impacto económico negativo resultante do envelhecimento da população será mitigado pela imigração, pelo aumento da participação no mercado de trabalho e pelo crescimento da produtividade”.

A Moody’s observa que “o choque pandémico apenas perturbou temporariamente o alívio da dívida”. O forte crescimento e orçamentos fundamentalmente equilibrados significam que o peso da dívida continua a diminuir a uma das taxas mais rápidas entre as economias avançadas, embora a níveis elevados. As tendências positivas – continua a agência – “são equilibradas por sinais recentes de riscos políticos. As investigações sobre corrupção levaram a Primeiro-Ministro António Costa demite-seO Presidente Marcelo Rebelo de Sousa convocou então eleições antecipadas. Embora existam evidências até ao momento de que as instituições portuguesas estão a trabalhar para permitir que o país resolva eficazmente esta questão, estes desenvolvimentos políticos poderão retardar o progresso nos investimentos e reformas relacionados com o PNR em Portugal.

Outra fonte não relacionada de risco descendente surge da exposição de Portugal a riscos climáticos materiais que poderiam ter um impacto negativo maior no crescimento e nas métricas financeiras do que a Moody’s assume actualmente.