Perugia, 13 de agosto de 2024 – Julho confirma que o custo das férias para os residentes de Perugia é 20% superior ao do ano passado, enquanto para as férias na Itália já aumentou 30%. Os livros didáticos também custaram mais que no ano passado e em julho – nota Jazz da Úmbria Ir a restaurantes ficou 4% mais caro, enquanto os hotéis e B&B sofreram uma ligeira queda em relação a 2023.

É isso Constata-se do relatório estatístico do Município de Perugia: Na verdade, todos os meses a Diretoria do Istat realiza um levantamento dos preços na cidade e suas variações em relação ao mês e ano anterior. A taxa de inflação geral na capital registou uma ligeira recuperação, passando de +0,8% em Junho para +1,0% em Julho. Embora o índice económico mensal tenha crescido 0,3 por cento Em comparação com o mês anterior. “As sobretaxas que registaram os maiores aumentos face ao mês passado – escreve o Gabinete dos Censos – dizem respeito a bens de habitação (resíduos), água, luz e combustíveis, enquanto os preços dos refrigerantes caíram 0,8%.”

A tabela acima mostra as variações anuais de preços. No que diz respeito aos produtos alimentares, antes de mais, há boas notícias, uma vez que os custos para os consumidores continuam a cair: os detalhes mostram bem as tendências entre 23 e 24 de julho. oIncrementar itens O que aparece são sobretudo os ligados ao turismo: os pacotes de férias registaram, portanto, aumentos muito elevados, uma vez que estabilizaram num intervalo entre 19,5 e 29,5 por cento. Mais testemunho Como as férias representam agora um verdadeiro luxo. Os aumentos variaram entre 9,5 e 14,5 por cento em relação a junho. Certamente, Agosto (que divulgará os seus dados em meados de Setembro) não irá contrariar esta tendência.

Julho É também o período do jazz da Úmbria em Perugia. Assim, enquanto os jantares e almoços nos restaurantes aumentaram 4 por cento, os dos hotéis diminuíram 4,4 por cento. Veremos o que isto significa nas próximas semanas: um declínio causado pelo aumento da concorrência com os B&B ou um declínio na procura? Por fim, o habitual aumento dos manuais escolares: quem os reservou em julho já reparou que infelizmente estão mais caros…