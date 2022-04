Itália impõe impostos mais altos às empresas de energia para ajudar cinco milhões de famílias com custos de energia crescentes | Economia

O governo italiano aprovou um pacote de ajuda de vários bilhões de dólares para conter o aumento dos preços da energia. O primeiro-ministro Mario Draghi anunciou que o governo fornecerá 4,4 bilhões para ajudar empresas e consumidores. Cerca de 5 milhões de famílias precisaram de ajuda com as operações e suas contas de energia no verão passado.