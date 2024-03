Vodafone Itália, de Megan Gale a Totti: agradecimento popular graças aos depoimentos

Celular na Itália sem marca Vodafonecenário que será tangível em até cinco anos após a aquisição Swisscom, será completamente diferente. Não tanto pelo mercado, que de qualquer forma perde uma operadora com foco equivalente à Fastweb, mas pelo peso e papel desempenhado pela marca inglesa no desenvolvimento da concorrência com a primeira operadora. Tim.

A concorrência industrial, que depois se estendeu a outros operadores – Wind, 3 Italia, então fundida, Fastweb, até às entradas mais recentes da Iliad e de todos os outros – que também se consolidou no imaginário colectivo ao perseguir clientes com anúncios memoráveis. excelentes certificados. Acima de tudo, na Vodafone, aqueles associados ao rosto e aos olhos da modelo australiana Megan Gale.

Uma das combinações de marca e rosto mais bem sucedidas a serem lembradas na história da publicidade, no início dos anos 2000, acompanhou o crescimento primeiro da Omnitel, e depois após a aquisição do Vodafone Group Plc em 1 de junho de 2002, da Vodafone Omnitel . A empresa, que se tornou Vodafone Italia em 2015, continuou a ganhar espaço até se consolidar A segunda operadora móvel atrás da TimDesenvolveu também uma rede de fibra óptica independente, conquistando uma boa posição na corrida ao 5G e tornando-se o único fornecedor de serviços móveis para a administração pública a partir de Novembro de 2023.

Se Megan Gale é o rosto associado à sua estreia na Itália, seus anos “maduros” são dela. Francisco Totti Endosso de celebridades. Primeiro com Gennaro Gattuso antes da Copa do Mundo de 2006, depois com sua então esposa Ilary Blasi Nos anos por volta de 2010, com uma série de piadas ligadas a campanhas de sucesso e ao slogan “Mais Internet para o Totti”, que se tornou um verdadeiro slogan.

Os resultados industriais e o crescimento das comunicações que tornaram a marca Vodafone famosa e conhecida em todo o lado e por todos. Agora, no máximo em cinco anos, deixará a arena para a Fastweb, após a transação anunciada hoje com a Swisscom. (Escrito por Fábio Enzinga)