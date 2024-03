Skoda Epic, um B-SUV elétrico no valor de 25 mil euros. Chega em 2025

Skoda Epiq é um novo B-SUV elétrico Isso vai chegar Em 2025 Será colocado no mercado ao preço de A O preço ronda os 25 mil euros. Por isso, a montadora apresentou uma pequena prévia deste carro que representará o protótipo da sua linha BEV. Por enquanto, a Skoda mostrou apenas um estudo de design que antecipa as formas do novo B-SUV movido a bateria que contará com uma nova linguagem de design chamada “Modern Solid”. O Epiq será um modelo muito importante para a estratégia de eletrificação da Skoda, uma vez que planeia lançar vários novos modelos movidos a bateria.

Mais de 400 quilómetros de autonomia





A Skoda também partilhou algumas das primeiras informações técnicas sobre o seu novo B-SUV. Tem cerca de 4,1 metros de comprimento E você pode contar com isso Mais de 400 quilómetros de autonomia. Apesar das suas dimensões compactas, poupará muito espaço a bordo. A montadora fala em capacidade de carga de até 490 litros. Além disso, haverá apoio para Carregamento bidirecional. Isso significa que será possível utilizar a energia contida na bateria de tração para alimentar aparelhos elétricos externos. Falando sobre o design do novo Skoda Epic, o painel frontal apresenta o chamado “Tech-Deck Face” (em preto brilhante), que é uma reinterpretação da grade clássica do Skoda que abriga dispositivos como radar e câmera frontal em seu interior. Depois encontramos faróis separados com tecnologia Matrix LED e um enorme para-choque que possui 8 entradas de ar verticais. A aparência da traseira lembra a aparência da dianteira, com as mesmas decorações estéticas encontradas nos conjuntos de iluminação e no para-choque.