Antecipando Áustria e Suécia, atenção ao resultado Multichance

Nas primeiras três jornadas do Grupo F, a seleção de Rangnick, onde jogam o “Polonezh” Arnautovic e Bosch, sofreu sempre um golo.

Áustria e Suécia Uma partida importante na economia do grupo F do Qualificações para Euro 2024. É jogado em Viena, onde está Nacional A anfitriã lidera o grupo com 7 pontos e já disputou três partidas, sendo que a última delas foi um bom empate (1 a 1) em casa. Bélgica para Lukaku. Áustria Ele jogou duas partidas e ainda não revelou suas cartas: um flop contra Bélgica (0-3) e a palma da mão para o Azerbaijão.

Áustria e Suécia, dê sua opinião

Ele preferiu a Áustria às probabilidades, mas …

Uma ocasião importante para issoÁustriacom três pontos para a seleção Rangnick Isso enviará um sinal forte para a concorrência, no entanto Suécia quem desce em Viena Vem de seis vitórias nas últimas sete (com quatro acima de 2,5 Consecutivo).

nas lousas carregar A Áustria tem uma vantagem impressionante, que se consubstancia na expectativa de 2,05 para a marca de 1 contra a sueca de 2 de 3,65 vezes a posição. Nas três primeiras partidas do Grupo F, a Áustria sempre sofreu um gol. o Convidado múltiplo 1-2 (Suécia marcou uma ou duas vezes) jogou a 1.62 enquanto Meta (ambos pontuam) solicita 1,85. Também é interessante oA pontuação é duplo X ou o alvo A uma altura de 1,60.