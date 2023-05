Parece uma mudança de estação… / Notícias / Home

O conhecido jornalista britânico Olivier Berkerman“,”Se uma cabala de psicólogos do mal tivesse se reunido em uma base subaquática secreta para arquitetar uma crise com a qual a humanidade não estaria preparada para lidar, eles não seriam capazes de inventar nada melhor do que a mudança climática.De fato, nosso sistema de “alerta” não parece ser projetado para ameaças conceituais e, como bem lembra o escritor americano Jonathan Safran Foer “A emergência ambiental não é uma história fácil de contar e, sobretudo, não é uma boa história: não assusta, não impressiona, não envolve o suficiente para nos levar a mudar de vida.Em suma, não é tão inquietante como um vírus mortífero, uma guerra desumana à porta da Europa ou a emergência no Trentino, porque é cansativo pensar na complexidade e na diversidade das ameaças que representam as alterações climáticas e a quantidade de informação que corre o risco de se perder em um zumbido de fundo fascinante. Talvez seja também por isso (mas não é uma solução) que a atenção da grande mídia italiana para a crise climática é difusa, ignorando o vínculo entre o aquecimento global e eventos extremos como inundações e secas que afetam cada vez mais até a Itália. e acima. Todos ignoram as responsabilidades das grandes corporações fósseis na mais terrível emergência ambiental de nosso tempo. Não apenas minha impressão. dizer isso Área verdeque foi publicado em 18 de abril estudar lideradoObservatório de Pavia Sobre a atitude dos principais meios de comunicação italianos em relação à crise climática, ao longo de 2022.

Resumindo análises periódicas de janeiro a dezembro de 2022 em uma única reportagem, a obra conta como a crise climática tem sido noticiada pelos cinco jornais nacionais de maior circulação: Corriere della Sera, the Republic, Il Sole 24 Ore, Avvenire, La Stampados noticiários noturnos das redes Rai, Mediaset e La7 É uma amostra de programas de TV detalhados, como Unomattina, Cartabianca, L’aria che tira, Otto e mezzo, In onda. Os resultados para a mídia impressa mostram que a média de informações sobre a crise climática, duas por dia, é idêntica à média de anúncios da indústria de combustíveis fósseis, montadoras, companhias aéreas e cruzeiros. Com base nos resultados do estudo, o Greenpeace compilou o ranking 2022 dos principais jornais italianos onde vir Atinge o suficiente com uma pontuação de 3 em 5. Pontuação ruim fora República Com 2,4 de Corriere della Sera E impressão com 2,2 e de O sol é 24 horas Com apenas 2.0, tornando-se o jornal com maior impacto de poluidores corporativos. A influência desse economista no jornalismo também emerge de uma análise sobre quais temas têm mais voz na narrativa midiática da crise climática.De fato, os representantes da economia e finanças estão em primeiro lugar com 16%, e estão à frente de políticos e instituições internacionais com 15%, especialistas de todos os tipos e associações ambientais com 13%. Políticos e instituições nacionais pararam em 11%, o que ressalta a significativa falta de atenção da política italiana à crise climática.

Não é uma boa ideia ouvir o noticiário do início da noite que falou explicitamente sobre a crise climática em menos de 2% do noticiário.. O Studio Aperto e o TG1 são os telejornais que mais espaço dedicam à questão em termos percentuais, enquanto o TG La7 confirma-se que está a bater as costas Com a transferência de apenas 1% dos serviços. O foco dos serviços relacionados ao clima divulgados em julho e agosto de 2022, marcados por ondas de calor, secas, incêndios e colapso da marmolada, destacou que, mesmo quando falamos de eventos extremos, o vínculo com as mudanças climáticas é reconhecido e explicado em apenas um quarto de noticiários. Mesmo programas “aprofundados” dedicaram atenção intermitente ao tópico e em 218 dos 1.223 episódios assistidos, 18% focaram em contar eventos climáticos severos em vez de explicar uma crise estrutural agora.. Uma manhã É o programa com maior número de episódios dedicados (90), Papéis brancos tendo a maior frequência em comparação com os episódios veiculados (39%), enquanto as duas transmissões do La7 são: o ar que sopra Com 8% e Otto e mezzo – na Onda com 6,5%, parecem confirmar o desinteresse do La7 pelo aquecimento global. Resultados? Os dados revelam inequivocamente que, apesar da intensificação dos eventos extremos na Itália, a crise climática não está sendo contada: a emergência que ameaça a vida e a segurança das pessoas deve ser contida.

para Giancarlo StorloneChefe de Comunicação do Greenpeace Itália.A imprensa tem um papel decisivo e uma grande responsabilidade, mas é preciso livrar a imprensa e a televisão da chantagem econômica das empresas de combustíveis fósseis que, com suas propagandas generosas cheias de greenwashing e capazes de poluir também a informação, obstruem tudo. Significa a transição energética para fontes de energia renováveisPor esta razão, a Associação Ambiental continuará a monitorar a mídia italiana também em 2023, como parte da campanha Greenpeace ItáliaVerde Estranho“, Foi lançado no ano de 2022 e nasceu para monitorar a lavagem ambiental e a desinformação sobre a crise climática. Enquanto isso, enquanto a mídia fala de outra coisa, a primeira audiência pública que ele convocou Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (Tribunal Europeu de Direitos Humanos) em um caso climático. O processo começou com o recurso interposto pela Sociedade Suíça Grandes Mulheres pela Proteção Climática Suíça (Idosos para o clima suíço). Os demandantes pediram ao tribunal que obrigasse a Suíça a intervir para proteger seus direitos humanos e a adotar as medidas legislativas e administrativas necessárias para ajudar a prevenir um aumento da temperatura média global de mais de 1,5°C, implementando metas concretas de redução de emissões..

A reclamação da idosa suíça é uma das três ações judiciais sobre mudanças climáticas atualmente pendentes na Grande Câmara da Corte Europeia de Direitos Humanos.. Os outros dois referem-se, respectivamente, à história de um ex-prefeito do país transalpino Grande-Synthe, que argumenta que a França não tomou medidas suficientes para prevenir as mudanças climáticas (Karim v. França, Caso No. 7189/21), e o caso de um grupo de jovens portugueses sobre os impactos das emissões de gases com efeito de estufa nas alterações climáticas de 32 estados membros da UE (Duarte Agostino e outros v. Portugal e Outros Países, Processo n.º 39371/20). Com base nesses três casos, espera-se que a Grande Câmara da Corte Europeia de Direitos Humanos determine se e em que medida os países estão violando os direitos humanos ao não mitigar os efeitos da crise climática.. A decisão, prevista para o final de 2023, estabelecerá um precedente vinculativo para todos os estados membros do Conselho da Europa. Será que vamos ouvir sobre isso?