Borsa Italiana, Comentário da audiência de 11 de maio de 2023

Um tom negativo para a Telecom Italia TIM e o Grupo Iveco, após a divulgação dos resultados trimestrais. Por outro lado, as ações da Nixie subiram acentuadamente

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Experimente mudanças parciais.

às 14h20 FTSEMib Caiu 0,3%, para 27.182 pontos, após oscilar entre a mínima de 27.098 pontos e 27.371 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações perdeu 0,26%. No entanto, o desempenho positivo de Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,13%) e eu Estrela do FTSE Itália (+0,51%).

o bitcoins Caiu abaixo dos $27.500 (pouco mais de 25.000 euros).

o Spread BTP-Bund Ele flutua em torno de 190 pips, com o rendimento do BTP de 10 anos caindo abaixo de 4,15%.

EU’euro Está confirmado abaixo de $ 1.095.

Telecom Italia TIM Registou uma quebra de 1,8%, para 0,2726 euros. A empresa emitiu o telefone i Demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2023, o período encerrou com receita crescendo de forma orgânica e EBITDA diminuindo, mas em linha com o consenso dos analistas. O trimestre terminou com prejuízo. A dívida está aumentando. A alta administração da Telecom Italia TIM confirmou as estimativas financeiras para 2023 e foi informada da aprovação do Plano de Negócios TIM 2023-2025.

pior desempenho para Grupo Iveco (-4,89% para 7,59€). A empresa me informou Resultados financeiros do primeiro trimestre de 2023 e melhores estimativas financeiras para o ano inteiro.

bom dia nixie (+1,62% para 7,64€)depois de espalhado Resultados financeiros dos três primeiros meses de 2023, período que encerrou com aumento de receita e rentabilidade. Com base nos resultados, a administração confirmou as metas financeiras para 2023.

progresso Monte dei Paschi di Siena (+2,56% para 2,124€).

Mediobanca (-2,27% para 9,736 euros), a descida acelerou após a divulgação dos resultados trimestrais.

Negócios Mid Cap Indústrias De Nora (-7,46%) f Todd (+3,5%), após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023.