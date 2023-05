Reformas entre medos e ceticismo – Corriere.it

sQuando Charles de Gaulle forçou a França a uma reviravolta presidencial, um panfleto monopolizou o debate público. Foi chamado de “A Revolução Permanente”. O escritor considerou a reforma um golpe que se repete todos os dias e viu que os novos mecanismos constitucionais são incompatíveis com a democracia. Seu nome era François Mitterrand. Graças a essa reforma e a esses mecanismos, ele será presidente da França por quatorze anos.

E Depois dele, ele governará Por mais cinco anos outro socialista, François Hollande. Que batizou o atual presidente Emmanuel Macron como ministro da Economia. Isso será o suficiente para lembrá-lo disso O presidencialismo não é uma "coisa de direita".. Representa um investimento na política. Quando a política é cada vez menos importante, dominada pelo financiamento internacional, pelas potências globais, pelos donos da Internet, o eleitorado faz uma escolha, com possibilidade de derrubá-la depois de apenas cinco ou até quatro anos. oAmérica do Norte, com exceção do Canadá chefiado pelo rei Charles, todos os países importantes que seguem o exemplo dos Estados Unidos elegem diretamente seu presidente (depois da guerra, sete democratas de Truman a Biden e sete republicanos de Eisenhower a Trump: até o novo mundo está envelhecendo). Na Europa, os presidentes de quase todos os estados sem rei são eleitos pelo povo, de Portugal à Polónia, da Irlanda à Áustria, da Eslovénia à República Checa. Governo, em países europeus, e os dois números são diferentes; Mesmo na França, um país onde o presidente é mais importante. Não é verdade que o chefe de Estado eleito pelo povo deva necessariamente estar à frente do poder executivo. Os cidadãos poderiam ser encarregados de escolher um presidente com poderes de representação e equilíbrio, como é o caso da Itália. Você não pode apenas; Isso foi feito.

A única coisa que não existe em nenhum país do mundo é a eleição direta do primeiro-ministro. Eles tentaram em Israel e mudaram de ideia. no Reino Unido Uma festa não ganha um homem. O presidente do partido vencedor torna-se primeiro-ministro; Mas o primeiro-ministro pode ser mudadoOs conservadores tiveram três nesta legislatura. Na Alemanha, um gigante como Helmut Kohl tornou-se chanceler não por voto popular, mas por voto parlamentar, devido a uma mudança de fidelidade aos liberais, que abandonaram os sociais-democratas para ingressar na CDU-CSU, em suma, os democratas-cristãos.

claramente Nós, italianos, podemos abrir uma exceção e inventar o cargo de primeiro-ministro ou “prefeito da Itália”. Certamente não devemos temer a eleição direta do Chefe de Estado, sem negar que os presidentes eleitos por sete anos pelo Parlamento têm funcionado bem, e no caso de Sergio Mattarella muito bem.

Sejamos honestos: O debate sobre as reformas é marcado pelo ceticismo. A ideia por trás é que no final nada será feito a respeito. grande distância entre direita e esquerda, interesses diferentes mesmo dentro de coalizões; Em seguida, o golpe final no referendo de confirmação que acendeu as reformas de Berlusconi e Renzi.

Mas a questão está aí. E não se trata apenas dos líderes em campo hoje (quem disse que a direita venceria?), mas do sistema italiano e das gerações vindouras.

Na Itália, a política é muito fraca. Não evoca emoções e não atrai habilidades. Os jovens, com exceções, não são atraídos por isso. A participação diminui a cada rodada eleitoral. Uma das razões é óbvia: desde 2006, a lei eleitoral descrita pelo próprio autor como "suja" não permite que os eleitores escolham os eleitos. A lei foi posteriormente declarada inconstitucional; Mas o sistema de listas cegas, compiladas nas secretarias dos partidos, permaneceu.

A outra grande questão é a estabilidade. Maiorias frágeis e governos valsantes expõem dramaticamente um país já fortemente endividado e frágil por conta própria – déficits incorridos, crescimento econômico fraco, desastre demográfico – à especulação internacional.