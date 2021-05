Mercado de ações hoje, 26 de maio: risco de inflação atrapalhando os mercados

Milão – As bolsas europeias fecharam fracamente, pois os investidores permaneceram focados na inflação, com o risco de que uma forte reinicialização da economia global pudesse elevar os preços. No entanto, o Federal Reserve continua a tranquilizar os mercados neste sentido, garantindo que a aceleração da inflação será temporária e que o banco central dos EUA não irá rever as suas medidas de estímulo.

Milão vai para baixo 0,46%, Londres 0,04%, Frankfurt 0,09% e Paris 0,02% de sal. No centro das atenções RC, depois disso Blackstone anunciou que queria apelar Perante o tribunal de Nova York após a conclusão da arbitragem que não encontrou irregularidades na venda do imóvel via Solferino. O lado asiático também está fazendo um bom trabalho, com Tóquio Que fechou positivo pela quinta sessão consecutiva em + 0,31%. Entre as moedas, pela manhãeuro Perde terreno para US $ 1.2206 em relação ao fechamento de 1,2250 ontem.

Entre as commodities, o preço da petróleo. O barril de petróleo bruto para entrega em julho estava sendo negociado a $ 66,10, um aumento de 0,05%. O petróleo Brent, novamente com entrega em julho, está sendo negociado a US $ 68,81 (+ 0,23%).