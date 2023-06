Grande investimento da Intel na produção de chips na Alemanha: US$ 10 bilhões em retorno. Controvérsia sobre o Maxi Auxílio Público

Após meses de negociações, na segunda-feira a chanceler alemã Olaf Schulz (na foto) e CEO da Intel Corporation Pat Gelsinger Assinou um novo contrato de construção de fábrica lasca Gigante americano em Magdeburg. A Intel investirá aprox. 30 bilhõesNo entanto, a figura também inclui Subsídios Disponível para o estado alemão para 9,9 bilhões de euros. A princípio, esperava-se que Berlim investisse apenas 6,8 bilhões: o aumento foi justificado pelo aumento de custos Fabricação inicial é estimada em 17 bilhões e sobe para 20. Ministro da Fazenda Christian Lindner O FDP descartou a possibilidade de captar recursos adicionais para o orçamento. O dinheiro adicional vem do Fundo Especial Federal para Proteção do Clima e Transformação Econômica.

A ajuda pública ainda não foi aprovada pela União Europeia, mas face à estratégia que anunciou comissão para sair de monopólio chinês E para dobrar a fabricação de microchips no continente europeu, para pelo menos 20% até 2030, o sinal verde é dado como certo. No entanto, o valor subsidiado pelo governo federal alemão, comparado aos planos da União Européia ou dos Estados Unidos, é alto. com o lei europeia de chips A Comissão da UE alocou um pacote de 43 mil milhões financiados pelo orçamento europeu e investimento privado. Ao invés disso $ 53 bilhões Sob a lei do chip.

O chanceler Schulz destacou que a Intel “está O maior investimento direto estrangeiro na Alemanha” e “com ela nos posicionamos tecnologicamente entre os primeiros do mundo e ampliamos nossas capacidades de desenvolvimento de ecossistemas e produção de microchips”. Robert Habeck (Os Verdes), que saudaram o acordo como um “forte investimento para o futuro” e um sinal de progressogravidade Alemanha “na competição global para garantir empregos sustentáveis ​​e qualificados e criação de valor.” Governador da Saxônia-Anhalt Rainer Hasselov (CDU) regozija-se com o facto de “a mega-fábrica não só levar a milhares de empregos qualificadosmas será uma grande força motriz para a região.” Também prefeito de Magdeburg Simão Boris (Independente) fala sobre uma decisão “histórica”. O representante do governo no leste está mais entusiasmado Karsten Schneider (Partido Social Democrata) que observou que “o mapa político e econômico da Alemanha está sendo redesenhado”.

Isso é precisamente contestado pelo chefe do Instituto Leibniz de Estudos Econômicos em Munique (Ifo). Clemens Fuest Quem observa que os subsídios são um grande seguro para o fabricante americano. Para o economista, haverá alternativas para produção nacional de chips, diversificação de fornecedores e estocagem Semicondutores e reciclá-lo sistematicamente. “Não está claro quais chips serão produzidos em Magdeburg, se eles são necessários para a Alemanha e a Europa e para quem serão fornecidos em caso de crise”, é uma questão. Produção com alto consumo de energia e a preço atual ainda suportado“. Konstantin OldenburgerAnalista de mercado na extensão cmccitado ARDFale sobre a transferência de recursos contribuintes aos acionistas. A crítica também vem do chefe do Instituto Leibniz de Estudos Econômicos em Halle (IWH). Reint Gropp: “Nós mesmos fazemos os chips, mas sempre precisamos como ingrediente essencial em Terras raras e minerais Da China”. A produção em massa competitiva de chips na Europa é, portanto, impensável e é melhor investir dinheiro do Estado em pesquisa e desenvolvimento.

Por outro lado, a transferência de conhecimento em prol da pesquisa e desenvolvimento na região de Magdeburg justifica o investimento do governo aos seus apoiadores. Junto à fábrica está também agendada uma Parque de alta tecnologia Para fornecedores e gerar até dez mil empregos. A Intel planeja iniciar a produção em 2027/2028 com duas séries de fabricação de semicondutores. Ele trabalha iluminação Em aproximadamente 380 hectares de terreno plano perto da 14ª autoestrada para Magdeburg que o fabricante americano já havia garantido no outono, começará em 2024. Este verão arqueólogos Eles ainda precisam realizar as escavações finais e proteger os achados encontrados na área. Entretanto, a fabricante americana já abriu um escritório em Magdeburg com 30 funcionários. CEO Intel Gelsinger agradeceu ao governo federal alemão e à administração estadual da Saxônia-Anhalt “por sua cooperação e compromisso compartilhado para realizar a visão de uma indústria de semicondutores viável, durável e líder na Alemanha e na União Européia”. A Universidade Otto-von-Guericke de Magdeburg deu início ao semestre de inverno Novo ramo de estudo em tecnologia de semicondutores com 40 lugares. Outras cadeiras também terão que ser criadas e mais investimentos serão feitos, previu o reitor da universidade Jens Strakeljan à emissora ZdF, mesmo que a universidade não se torne uma universidade para a Intel “haverá estudos de tecnologia Para processos industriais e unidades de tecnologia eletrônica, que estão se abrindo na direção da tecnologia de semicondutores e poderão despertar interesse.

A Intel registrou US$ 8 bilhões em lucros no ano passado e está se expandindo em todo o mundo. Anunciou nos últimos dias a construção de uma fábrica de 25 bilhões em Israel Em Kiryat Gat, que deverá iniciar a produção em 2027, e empregar milhares de pessoas. A empresa, que no anúncio do acordo enfatizou sua presença no país há quase cinquenta anos, será beneficiada com impostos à taxa de 7,5%. A Intel também planeja implementar em Polônia por outros US$ 4,6 bilhões para uma fábrica de teste e montagem de semicondutores e anunciou sua intenção de se beneficiar de investimentos subsidiados para fábricas também nos Estados Unidos da América, Espanha e França.

Para a União Européia e governos nacionais, a fabricação de chips é de grande valor estratégico: é um componente central das cadeias industriais, especialmente porque inúmeros processos utilizam tecnologias relacionadas. Aplicações de inteligência artificial. investigação em Câmara da Indústria e Artesanato A Alemanha registrou em fevereiro que de mais de mil empresas, 14% já estão usando IA e 23% pretendem introduzi-la em até três anos. Também à luz das tensões entre a China e os Estados Unidos, é necessário terindependência nas cadeias de abastecimento. Atualmente, até 80% da produção global vem de produtores asiáticos. Berlim pretende excluir os chineses Huawei Ao desenvolver sua própria rede 5G, mesmo que entre na China cusco No terminal portuário de Hamburgo, em vez disso, foi aperfeiçoado.