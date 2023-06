Limpar o Mediterrâneo: Comemorando trinta anos de ação conjunta contra o lixo marinho

A edição de 2023 confirma-se também acima da média dos trinta anos com mais de 4.000 participantes a limpar 162 quilómetros de praias, removendo um total de 38.522 kg de resíduos, 84% dos quais são de plástico.

lá Campanha de limpeza médiauma das mais importantes iniciativas internacionais de voluntariado levadas a cabo pela Legambiente, agora no seu último ano 30ª ediçãoE desde 1993 Apresenta-se como um verdadeiro “call to action” que pretende concretizar um grande call to action ao longo das costas dos países mediterrânicos embalagem comum Para defender o frágil e maravilhoso ecossistema Maria Nostrom de lixo marinho Através de uma importante iniciativa voluntária. Um apelo à ação torna-se um verdadeiro alerta para os governos nacionais e locais, departamentos, partes interessadas privadas, bem como cidadãos individuais, para que possam desempenhar um papel ativo na proteção dos nossos mares.

Como as grandes pontes virtuais – assim pode ser representada a campanha de despoluição do Mediterrâneo – que ao longo destes anos de ação conjunta internacional uniu as margens da bacia do Mediterrâneo: da Itália à Líbia, da Grécia à Espanha e de Portugal para a Jordânia. Trinta anos em que foram organizados Mais de 3.000 iniciativasque participam Milhares de voluntários todos os anosque com a sua energia foram à praia, munidos de pinças, luvas e aventais, para limpar as costas e o fundo do mar dos resíduos, 80% dele é plásticoos resíduos mais nocivos e persistentes nos habitats marinhos.

Os resultados da edição de 2023 não são nada diferentes, pelo contrário. Por estimativa, eles foram Mais de 4.000 mil voluntários participaram na limpeza 162 km de praiasAo remover um Total de 38.522 kg de resíduos, quem são eles, 84% é plástico. Em um terço das praias limpas eles ainda existem Máscaras cirúrgicas vindas do período de pandemia de covid. Os resíduos são sobretudo um problema cultural que obriga a insistir na sensibilização a todos os níveis: dos produtores aos consumidores e até aos responsáveis ​​pela gestão dos resíduos.

Clean Up the Med tem dois aspectos principais que definem a missão da Legambiente. Por outro lado, a força do voluntariado que atravessa fronteiras para trabalhar em prol de objetivos comuns, como a proteção do Mar Mediterrâneo; Por outro lado, a importância de uma ação unificada contra o lixo marinho em todos os países costeiros – diz Giorgio Zampetti, gerente geral da Legambiente – Nos últimos anos, a crescente união de associações e pessoas interessadas, como atestam os números desta última edição de 2023, não só fortaleceu, como contribuiu para tecer e estreitar laços institucionais, a nível nacional e com outros países limítrofes na mesma bacia, para definir as políticas e ações sinérgicas necessárias cada vez mais para prevenir, gerenciar e descartar resíduos. Na verdade, o Maria Nostrom Abriga um dos principais hotspots de biodiversidade, mas ao mesmo tempo é uma das áreas marinhas onde se concentra a maior quantidade de plásticos e microplásticos”.

A edição de 2023 do Clean Up the Med será lançada no fim de semana de 12 a 14 de maio durante Mais de 110 iniciativas organizado por 100 associações distribuído em 17 países do Mediterrâneo,Das quais Sete – Itália, Grécia, Espanha, Egito, Tunísia, Líbano, Jordânia – estes são os países participantes do projeto TAMPA MANTEIGAS DE PLÁSTICO – Projeto europeu financiado por Eni CBC Medpor 1,1 milhões de euros, que este ano promove a Clean Up The Med; 10 outros Em vez disso, eles são: Albânia. Bulgária – Onde a limpeza ocorreu nas margens do Lago Pancharevo (não só o mar, mas também os lagos), Croácia; Líbia; Malta; Estado da Palestina; Turco. Portugal; Israel E ArgéliaO evento final de toda a campanha acontecerá no dia 21 de junho.