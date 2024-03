Polestar, Volvo, Renault, Mercedes: semana flash

Com o aplicativo Polestar, você tem acesso gratuito a todos os Superchargers Tesla, bem como a outras redes.

Polestar recarrega Superchargers Tesla – Mercedes condenada por Dieselgate – último diesel produzido pela Volvo – Maioria dos países elétricos/semana em 4 flashes

A Polestar carrega em Superchargers Tesla

Estrela polar E Plugsorfing Reanimar um novo serviço público de transporte de mercadorias na Europa Carga da estrela polar. Com mais de 650.000 postos de carregamento compatíveis, o Polestar Charge proporciona aos condutores dos veículos da marca acesso às maiores redes de carregamento da Europa. Incluindo eu Supercharger Tesla, Iônico, Recarga, Total, Rápido E anexar. Uma assinatura mensal opcional permite que os usuários do Polestar Charge aproveitem Preço com desconto de 30% Em mais de 28.000 pontos de carregamento.

A Polestar é o primeiro fabricante na Europa a integrar a Tesla Supercharger Network na sua aplicação de carregamento. O novo serviço Polestar Charge faz sua estreia antes da entrega aos clientes europeus Estrela Polar 3 E estrela polar 4, Dois novos SUVs elétricos de luxo de alto desempenho.

Fim da produção de motores diesel Polestar e…Volvo

A era da Volvo também acabou: o último carro com motor diesel da marca sueca saiu da linha de montagem Torslanda, Suécia. É sobre um XC90um grande SUV com motor turboalimentado de 2 litros e 4 cilindros.

O carro não se destina à venda – irá expirar No Volvo World Museum em Gotemburgo, Será exibido para simbolizar uma era que durou décadas. De 1991 até hoje a Volvo produziu Mais de 9 milhões de carros a diesel Durante quatro anos, entre 2012 e 2016, representou motores diesel Metade das vendas globais. Esta participação foi diminuindo gradativamente até que foi tomada a decisão de encerramento da produção, que foi apressada pelos atuais proprietários. Grupo Chinês Geely.

Renault e Volvo colaboram em caminhões elétricos: nasce Flexis

Criar Renault e Volvo flexível, Uma nova empresa para desenvolver uma nova geração de caminhões 100% elétricoEu sou baseado na arquitetura Veículo definido por software (FDS). A empresa terá sede em França e beneficiará do investimento inicial 600 milhões, Segurado por ambos os parceiros igualmente durante os primeiros três anos. O terceiro parceiro é… Grupo CMA CGM Ela confirmou seu interesse em fazer um investimento estratégico mesmo 120 milhões Do Euro para Flexis. O investimento será feito através pulsar, Fundo de investimento criado pela CMA CGM para promover a descarbonização da cadeia de valor logística. A nova gama de camiões SDV 100% elétricos Será mostrado mais tarde: A produção está prevista para começar em 2026. Na França, provavelmente será a divisão de carros elétricos da Renault, amplificadores, Posso encontrar um parceiro em breve, Depois da rendição Para ser listado na bolsa de valores. Rumores constantes estão falando sobre Volkswagen.

Dieselgate nunca acaba: na Alemanha, uma decisão desfavorável para a Mercedes

Caso Dieselgate, escândalo do motor Manipulação diesel Para conter as emissões durante a fase de aprovação, elas parecem nunca ter fim. O epicentro é sempre a Alemanha.

Em Estugarda O tribunal acolheu parcialmente outro recurso, desta vez interposto por um grupo de 2.800 clientesEu, neste caso Da Mercedes. A acusação centrou-se no facto de em alguns modelos “Dispositivos de adulteração não autorizados“EU Reduzindo a purificação dos gases de escape. A decisão abre caminho para pedidos de indenização individuais, embora a Mercedes tenha anunciado que pretende interpor recurso imediato.

A ação coletiva foi movida em 2021 por meio da Federação Alemã de Organizações de Consumidores (Fzpf). “Então ele pode”Até 50.000“ Número de carros Mercedes afetados por dispositivos de controle não autorizados.