Ovos de Páscoa estão mais “salgados” que o normal: cacau faz subir preços

O tradicional ovo de Páscoa é particularmente salgado para os italianos este ano, devido aos preços recordes do cacau alcançados nos últimos meses que fizeram disparar os preços de varejo dos ovos de chocolate. A Codacons relatou isso, relatando aumentos sucessivos em toda a Itália e para todas as marcas. Os aumentos de preços dos ovos de chocolate das marcas mais populares variam em média de +16% a +24% em relação ao ano passado, e somam-se aos aumentos de preços de +15% já registados em 2023 – explica Codacons – por exemplo, e O preço dos ovos atinge a alta qualidade para adultos, com leite ou chocolate preto, com peso entre 320 e 365 gramas, a mais de 18 euros por peça, com aumentos superiores a 33% face às tabelas de preços de 2023.

A situação é melhor, por assim dizer, para os produtos destinados ao público infantil: os preços dos ovos associados a desenhos animados, jogos, celebridades, séries televisivas, etc., aumentaram em média +16,7% face ao ano passado. Em média, a produção de ovos de Páscoa no nosso país ultrapassa as 31 mil toneladas por ano, com um volume de negócios estimado em mais de 300 milhões de euros em 2023: isto significa que para as mesmas compras os aumentos ascenderiam a cerca de 72 milhões de euros em bolsos dos consumidores. As raízes dos aumentos significativos dos ovos de Páscoa não estão apenas na crise do cacau, onde os preços subiram significativamente no ano passado, mas também no aumento dos preços de matérias-primas como o açúcar, cujos preços de lista aumentaram +72%, e o cacau. Manteiga, +52% – explica Codacons – Por isso, os produtores têm repassado maiores custos de produção aos consumidores finais, através de aumentos nas tabelas gerais de preços que tornarão a Páscoa mais amarga para todos.