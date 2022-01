Adeus falcão chega diplomata. Sigrid Cage Ela será a primeira mulher a chefiar o Ministério das Finanças holandês. Um papel decisivo não só no destino da economia holandesa, uma das mais eficientes e rápidas da Europa, mas também no destino das regras financeiras da União Europeia. A reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento é discutida há meses em Bruxelas, e a nova ministra deve, segundo notícias da imprensa local e internacional, ter uma abordagem diferente da do seu antecessor. Kaag, por exemplo, disse que apóia os euro-obrigações, o instrumento financeiro da dívida comum da União Europeia ao qual o governo holandês anterior se opôs publicamente.

Wopke Hoekstra, o ministro cessante, não é apenas um conhecido defensor do atual quadro regulamentar da UE no que diz respeito aos défices e à dívida pública, mas nos últimos anos tornou-se o principal defensor dos chamados países frugais. Hoekstra foi na verdade o protagonista de um confronto acalorado Com os países do Sul da Europa por ocasião da crise pandémica, quando surgiram dificuldades financeiras que levaram Bruxelas a tomar medidas extraordinárias, a começar pelo Fundo de Recuperação. Em vez de mostrar solidariedade com os países mais atingidos pela primeira onda de Covid-19, Hoekstra pediu à comissão que “investigasse” os países em dificuldade. Pedido irritante Antonio Costa, Primeiro Ministro de Portugal que Ele sabia “Abominável” a saída do ministro holandês. No entanto, a saída de Hoekstra do Ministério das Finanças não será um sinal de seu retorno à vida privada. Na verdade, o político democrata-cristão será o ministro das Relações Exteriores do novo governo holandês.

A nova Ministra das Finanças certamente tem uma maior capacidade de diálogo e mediação com os parceiros do que o seu antecessor. Sigrid Cage Na verdade, ela tem uma longa carreira como diplomata e boicotou em 2017 para entrar na política nas fileiras do Partido de Centro D66, do qual se tornou líder em 2020. “Temos planos ambiciosos para o período que se aproxima”, Kag disse primeiro como ministro designado. “A Holanda está defendendo escolhas e investimentos importantes em educação, clima e uma Europa forte”, disse ele em entrevista ao Algemeen Dagblad. “O papel do ministro da Fazenda é crucial para a implementação responsável desses planos”, acrescentou.

Sigrid Kaag renunciou à sua renúncia pouco depois do cargo de ministro das Relações Exteriores, em setembro, devido à forma como o governo lidou com a evacuação do Afeganistão após a queda de Cabul, que havia retornado ao controle do Taleban. Anteriormente, ela também foi Ministra do Comércio Exterior e Desenvolvimento. Sua nomeação como ministra da Fazenda faz parte do acordo do governo que permitirá Mark Rutte Para iniciar seu quarto mandato como primeiro-ministro da Holanda.