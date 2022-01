Depois de sair pela porta e voltar pela janela, a taxa de licença RAI ainda estará na conta, mas vamos ver quem tem que pagar

No verão, a possibilidade de revogação completa e permanente da licença RAI de fatura de luz. A promessa do Primeiro Ministro indica que a reforma poderia ser feita por meio da Lei Anual de Concorrência de 2021. Portanto, a taxa poderia ter sido liberada do projeto de lei já em janeiro de 2022. No entanto, após o hiato de novembro e dezembro, isso voltará a se apresentar . Imposto ruim, sempre diferido em 10 meses.

Então, em janeiro, € 90 de Licença RAI dividido nas parcelas indicadas na conta de luz. Isso significa, pelo menos por enquanto, que o primeiro-ministro não honrará seu compromisso com a União Europeia. Isto, apesar do projecto estar presente no anexo de implementação do Conselho Europeu, aquando da aprovação do PNRR. No final, depois de sair pela porta e voltar pela janela, a licença RAI ainda estará na conta, mas vamos ver quem tem que pagar. Vamos entrar em detalhes.

Uma grande decepção para os contribuintes que a taxa RAI recairá sobre o encargo das contas de janeiro por 10 meses. Tudo isso, regularmente, como se nada tivesse acontecido. Mas, como antes, há isenções, as mesmas que antes, nomeadamente as seguintes.

O primeiro diz respeito a quem não tem TV em nenhuma das residências onde trabalha o consumidor de energia elétrica. Este último não deve pertencer a ele ou a um membro da família do registro. Esta circunstância constitui objecto de uma autodeclaração, a assinar em formulário próprio que pode ser descarregado do site da Agência Fiscal. Outro caso de isenção diz respeito aos cidadãos que tenham atingido a idade de 75 anos. Devem dispor de rendimentos anuais próprios e dos cônjuges, não superiores a 8.000 euros. Além disso, não devem viver com outras pessoas que tenham renda própria.

Quando é a hora de lançar?

Viemos como obter a isenção. Em primeiro lugar, é válido durante todo o ano, desde que o septuagésimo quinto aniversário se complete até 31 de janeiro do mesmo ano. Por outro lado, se acontecer entre 1º de fevereiro e 31 de julho, o recurso estará disponível apenas para o segundo semestre. Finalmente, existem outras exceções para certas categorias de pessoas. São diplomatas e militares estrangeiros com direito a isso ao abrigo de acordos internacionais.

