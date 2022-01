Retornar às bibliotecas “As origens do espírito capitalista na Itália” A primeira obra de arte “fascista”

Quantas vezes já ouvimos repetir que capitalismo é um produto protestantismo Luterana? Realmente muito. Até que estejamos convencidos de que as economias dos países se católico Venha ItaliaE Espanha e Portugal Eles nunca foram Ferido Ao longo do caminho, é só porque protegido de armadura contra-reforma. Mas é realmente esse o caso ou estamos enfrentando uma reversão maciça da relação de causa e efeito, no sentido de que é o capitalismo que se baseia em Remodelar Mais do que isso pode chocá-lo? É a tese que funciona como um fio condutor “As origens do espírito capitalista na Itália“, um livro escrito por Aminator Fanfany Em 1933. Isso remonta à livraria para tipos de com (€ 22,80) em versão gravada editada por Sabino Morano, que também é a conclusão.

Escrito por Fanfany aos 25 anos

No momento da primeira publicação, o futuro presidente Democrata cristão Ela tem apenas 25 anos. Mas ele já tem conhecimento suficiente sobre o assunto para refutar as teses expressas por dois estudiosos de calibre. Werner Sombart e Max Weber. O primeiro é o autorBorghese“E”capitalismo moderno.segundos livrosÉtica protestante e o espírito do capitalismoAmbos vinculam a gênese do capitalismo – entendido como uma atitude da alma humana ainda antes como um sistema econômico – protestantismo Na onda de críticas, eles estão se movendo para físico Histórico Karl Marx Para distinguir entre estrutura e superestrutura. E se dada a primeira economia e as relações produtivas a ela ligadas, então a segunda constitui um reflexo aparente em termos de o corretoE filosofiaE religiãoE ideologia.

Entre Marx e Sompart Weber

Mas não é assim para Sompart e Weber. Embora não haja pequenas diferenças em seu trabalho, eles argumentam que, no estado atual, foi a superestrutura, ou seja, a religião, que deu origem à estrutura, ou seja, o capitalismo. Mas aqui Fenfani está esperando por eles. Em apoio à sua tese, o jovem de Arezzo opõe-se à Itália nos séculos XIII e XIV, repleta de Atividades econômico, de empresas Dos trabalhadores, já lutando – oficina naquela época em Europa – com práticas crédito um trabalho anti-corrosão. Em suma, a Itália daquela época tinha todas as qualificações para ser a primeira a apresentar uma visão capitalista moderna ou para estar entre os primeiros a desenvolvê-la. Pelo menos o que Sombart imaginou. “controlado por princípio racionalidade Nasceu em ele ganhou econômico».

Economia Central na Idade Média

Se isso não acontecer – diz Finfani – é porque a Idade Média foi fortemente condicionada pela moral central. uma deu Economia também está sujeita e, portanto, a prática da acumulação DinheiroRelaxe desde o início Tomista A partir de “CompromissoO propósito “social” de empregá-los. O “capitalista” medieval está ciente do que é necessário, mas rejeita o que é supérfluo. As coisas mudam comhumanidade, quando grávida O humano Ele substitui a pessoa em quem você está centrado. Agora tudo funciona para o bem do homem, inclusive o trabalho e a riqueza que dele advém. a “CompromissoTornou-se um conceito tão empoeirado à medida que a busca pelo útil substitui o fim caridade Subjacente ao “social”.

Para Fanfany, o capitalismo não é um “filho” de Lutero

Uma mudança profunda no esquema e na mentalidade em relação à moral cristã, que é crucial para Vanfani ao provar que a reforma Luther aceleração mas não “eu nasci“O impulso para o capitalismo. Na verdade, foi o humanismo que feriu profundamente os valores Cristãos. Se a Itália não está no jogo, é por razões não religiosas. Em primeiro lugar, ênfase, começando com quatrocentos, de uma visão que fez o poder descer da riqueza e daqueles que flutuam em um hedonismo Difundido. Mas a economia italiana também contribuiu para conter a corrida ao capitalismo Concorrência comerciante Norte da Europa e o fechamento do movimento de contrabando em sudeste siga a conquista Constantinopla por Turcos Em 1453. Dois eventos persuadiram os ricos a investir em imóveis Imobiliária. Foi assim que começou Cultura premium, ainda está difundido em nossa economia, e que minha bunda está explodindo como um “espanhol Na Itália».

Fascismo e a terceira via

Livro antigo, então, este editado pelo Morano, mas não é velho. E certamente muito útil para quem deseja aprofundar seu escopo Propriedades A economia italiana e sua relação atormentada com o capitalismo estão fora dos estereótipos circulantes. Por fim, vale a pena mencionar a circunstância que leva à publicação da obra de Fanfany na íntegra. fascismoNuma altura em que o regime procurava uma saída original para a crise que resultou do colapso Wall Street de 1929. Nesse sentido, o livro ainda não-a-ser do professor Fenfani (viria a ser em 1936) é uma valiosa contribuição para a polêmica que se testemunhou na época. sindicalismo católico E essa fascista. Por mais rejeição daqueles que, em nome deNão gosta Político, iria fingir ovo Mais de vinte anos de história italiana se voltaram para o óleo de rícino e boates.