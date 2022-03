Quarta-feira, 23 de março de 2022 – 14:09

Olio, a 20ª edição do concurso Sol d’Oro em Veronafiere

Campeões dos hemisférios norte e sul disputam de hoje até 28 de março

ROMA, 23 de março (Askanews) – Uma competição que vê a produção de azeite virgem extra de alta qualidade de ambos os hemisférios, norte e sul, compete na 20ª edição do concurso internacional Sol d’Oro, organizado e promovido por Veronafiere- Sol & Agrifood e planejado em Verona De hoje quarta-feira 23 a segunda-feira 28 de março.



O concurso de azeite dedicado exclusivamente ao azeite Evoo confirma sua liderança no cenário internacional graças à sua fórmula única: degustação em modo de degustação às cegas; O júri é composto por membros de uma comissão internacional liderada por Marino Giorgetti, presidente do júri desde sua primeira edição em 2002; Criação de fichas informativas de azeites vencedores para compradores e apresentadas em inglês e italiano.





Nascido com o objetivo de valorizar os melhores azeites virgem extra, o Sol d’oro tem cinco categorias em competição: virgem extra (fruto leve, médio e intenso), mono, orgânico e DOP. O azeite virgem extra italiano e estrangeiro produzido e comercializado por empresas e fábricas que comprovem produzir pelo menos 1.500 litros, ou produção equivalente, são permitidos para cada azeite enviado. A categoria de iniciantes absolutos é destinada a quem produz e vende óleo Evoo em quantidades de 500 a 1499 litros.A competição contou com amostras de azeite extra virgem provenientes de diferentes países do Mediterrâneo e do Hemisfério Sul, como Espanha, Portugal, Croácia, Eslovênia, Grécia, Argentina, China e, claro, Itália.

