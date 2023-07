O Congresso aprovou a Declaração de Independência

4 de julho de 1776: O Congresso Continental adota a Declaração de Independência, marcando o nascimento dos Estados Unidos da América.

o 4 de julho de 1776 É um dia decisivo na história da civilização ocidental. Neste dia membros Conferência Continental (representando as famosas treze colônias da Inglaterra por eleições locais) assinado em Declaração de independência Durante uma longa luta contra a pátria na Europa.

lá Declaração de independência Foi cunhado pelo pensador e político Thomas Jefferson que autorizou, através de seu documento, o nascimento Estados Unidos da América. O cânone apresentou mais novidades aos primeiros leitores, novidades nascidas do Iluminismo e da cultura maçônica: Os indivíduos (homens e brancos) foram considerados cidadãos livres, a forma de governo escolhida foi a república, o direito à liberdade e à felicidade foi reafirmado e os privilégios dos aristocratas foram abolidos.. Como surgiu tal revolução?

As treze colônias na costa atlântica, quais eram as possessões dos britânicos?

Como bem sabemos, os colonos ingleses chegaram à América no século XVII e fixaram-se nas costas do Oceano Atlântico. Era uma área que se estendia desde a atual New Hampshire até a Geórgia. Era definitivamente um domínio muito pequeno comparado a um reino Espanha (Território da Califórnia à Argentina, incluindo as ilhas do Caribe e a Flórida), afiliado Portugal (atual território brasileiro) e baseado em França (que incluía o território da Louisiana ao longo do rio Mississippi até o atual Canadá central). O historiador Massimo Luigi Salvadori diz, em uma de suas entradas no dicionário Treccani, que as treze colônias diferiam entre si em termos de economia e clima:

A região norte era habitada principalmente por imigrantes de ascendência inglesa e puritanos [..]. A agricultura estava florescendo e a terra estava em grande parte nas mãos de pequenos e médios proprietários. A caça desempenhou um papel importante e o comércio foi desenvolvido. A agricultura também floresceu nas colônias da zona média, no entanto A classe dominante consistia em comerciantes ricos. A porcentagem da população que veio da Alemanha e da Holanda era muito alta. Aqui o sentimento de tolerância religiosa era forte, dada a multiplicidade de denominações protestantes. A região sul possui características que a diferenciam completamente das demais regiões. Os centros urbanos eram subdesenvolvidos e a economia tirava suas impressões digitais das grandes plantações, pertencentes a uma classe de aristocratas agrícolas brancos que lucravam com o trabalho dos escravos negros. A Igreja Anglicana era dominante [..]. A população total, no início do século XVIII, era de cerca de 1.700.000 pessoas, no final do século cerca de 4 milhões, um décimo dos quais eram negros. (Fonte: Salvadori Massimo L., American Revolution in Children’s Encyclopedia, 2006)

O Grande Despertar Religioso e a Guerra dos Sete Anos, o confronto entre a França e a Inglaterra dividiu as tribos nativas americanas

A presença de colonos de ascendência holandesa e alemã permitiu que religiões da “Galáctica protestante” chegassem à América. Isso era uma vantagem para o desenvolvimento social e econômico, e cogitou-se a ideia de difundir uma ética de trabalho e exercer uma profissão satisfatória que colocasse o homem em harmonia com Deus (conforme afirma o historiador Frank Trentman no tamanho império das coisas. Como nos tornamos consumidores? Do século XV ao século XXI). Os historiadores falam do Grande Despertar entre 1730 e 1740; Uma onda de pregadores varreu as colônias, mas não foi o único evento que mudou a sorte daquelas idílicas colônias.

No 1756 estourou o conflito (mais tarde batizado guerra dos sete anos) Entre duas facções opostas:aliança anglo-prussiana (apoiado por alguns pequenos principados alemães) Contra franco-saxão e os Habsburgos com a Espanha. Reinos europeus lutaram em todo o mundo. na primeira aula Havia a Europa Central, onde O exército austríaco dos Habsburgos confrontou o exército prussiano para expulsá-los da Saxôniaenquanto Os franceses e os britânicos lutaram nas colônias da Índia e das Américas.

As operações militares na frente norte-americana são lembradas como parte de Guerra Francesa e Indianaonde (como observa a Trekani Encyclopedia of History) os iroqueses e os ingleses se enfrentaram contra as forças francesas e as tribos nativas americanas remanescentes (a história nos é contada por James Fenimore Cooper na versão dele O último dos Moicanos).

Antes de 4 de julho de 1776, como as relações entre o lar e as colônias mudaram após a Guerra dos Sete Anos

Em 1763 o conflito terminou e a situação na América do Norte mudou. A Inglaterra conquistou a Flórida (retirado do espanhol) e Louisiana francesa (com o Canadá). Além de, O governo decidiu aumentar os impostos pagos pelos colonos (Foi uma introdução Comportamento diferenciadoou lei que exige o uso de um selo), impedir a expansão para o interior (para evitar problemas com tribos indígenas americanas) O contingente militar colonial foi aumentado. o 5 de março de 1770um grupo de soldados britânicos atira em manifestantes em Boston, matando cinco, e as tensões aumentam em todo o território colonial.

Em 1773 foi apresentado ao rei George III lei do chá (lei do chá), Os colonos americanos teriam que pagar um imposto sobre o chá importado para seu país. Em 16 de dezembro de 1773, um grupo de jovens (membros da sociedade secreta Sons of Liberty) entrou no porto de Boston e parou um navio britânico jogando caixas de chá ao mar em sinal de protesto. Os meninos se vestiam com roupas nativas americanas e contavam com o apoio dos habitantes da cidade. Vários políticos e advogados disseram que as leis impostas pela metrópole eram inaceitáveis, razão pela qual organizaram um comício na cidade de Filadélfia no ano seguinte. Até cinquenta e seis delegados declararam-se pelos direitos dos colonos e organizaram um boicote aos produtos ingleses, episódio que enfureceu a monarquia.

A continuação da guerra após a Declaração de Independência em 4 de julho de 1776

Conflito entre colonos rebeldes (Liderados pelo futuro presidente George Washington) e forças britânicas (apoiando-se lealque não querem se separar) Começou em 1775, quando se percebeu que não era mais um motim. Os colonos e fundadores exigiram a independência e o nascimento de um novo estado republicano, bem como o corte de todos os laços com a Inglaterra.

Após a assinatura da Declaração de Independência no malfadado 4 de julho de 1776, a guerra continuou com a ajuda de tropas “voluntárias”, como o nobre francês (que compartilhava dos ideais mais moderados do Iluminismo) Maria José Marquês de Lafayette e pólos Tadeusz Kosciuszko. Graças a eles, os americanos derrotaram os britânicos A.I Saratoga Springs e em outras batalhas. Isso foi seguido pela chegada de batalhões regulares da França, Espanha e Holanda para ajudar os soldados de Washington. Em 1781 aC Yorktown (Virgínia), L.;E as forças franco-americanas derrotaram os inimigos. No ano seguinte, a Inglaterra aceitou a rendição e Os Estados Unidos nascem oficialmente.

Fonte da imagem da capa do artigo “4 de julho de 1776: o Congresso Continental adota a Declaração de Independência”: Pixabay