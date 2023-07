Vencedores e perdedores: vendas de veículos elétricos em meados de 2023

Quem ganha e quem perde nas vendas de veículos elétricos no meio do ano: O mercado cresce 31,9%, mas equivale a apenas 3,9% de todos os emplacamentos.





Quem ganha e quem perde: Tesla e MG4 são muito bons

Em junho eles foram gravados na Itália 6156 Eletricidade Total (+3% em relação a junho de 2022), o que resultou em 32684 Unidade total do semestre. Um número que nos coloca em último lugar entre os grandes mercados europeus. Ainda nem chegamos a uma frota 200 mil EV (Somos 199.779, segundo Motus-e) e o mercado elétrico cresce menos que as vendas de automóveis em geral (+9,3% em junho). E se não houver tesla..marca Elon MuskAfaste-se de mais 3 meses recordes) está definitivamente entre os vencedores: coloca seu carro entre os dois primeiros, tanto na classificação de junho quanto na de meio de ano. na sala de aula Formulário Y e Formulário 3 Eles são colocados em Primeiro e segundo lugarCom mais de 8 mil Carros vendidos, valendo um quarto do mercado total de eletricidade. E entre os vencedores estão definitivamente os chineses MG 4que vendeu no meio do ano 1235 carros coloque em quinto lugar: Nada mal para uma marca que sumiu do radar há muito tempo.

500e, Volkswagen e Renault não brilham, quanto ao Jeep Avenger…

Quem perdeu? Bem, isso definitivamente não é um bom resultado 500 ede onde passou para um mercado em crescimento 3580 a 2870 carros Vendido por semestre. e perder volkswagenque não consegue colocar nenhum formulário em um arquivo dez melhores (Dos dez primeiros há apenas um carro do grupo, Audi Q4 em compartilhar 968). não brilha grupo Renaultquem acusa o Zoe recuou E em um mercado que já dominou, os carros são colocados apenas em posições de reserva. com o Twingo 6o Megan 7 e baixo custo nascente Dácia entrou sorrateiramente O décimo posição. Entre as novidades de junho, entrar no top ten do jipe vingador Em sétimo lugar com 285 carros Vendido. Mas é muito cedo para entender se esses são sinais de sucesso real. O que também é surpreendente é o fato de que na Itália, o único mercado da Europa, eles continuam vendendo Híbrido mais eletrificado do que elétrico E também: as primeiras aulas do semestre chegaram 39.753, quase 7 mil veículos a mais do que veículos elétricos. Enquanto a queda nas vendas de carros continua metano: A em 6 meses com uma aposta 0,1%.