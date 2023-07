Borsa Italiana, Comentário sobre audiência de 4 de julho de 2023

Wall Street estará fechada hoje para feriados. Tenaris até minha fração. Excelentes ofertas para Enel, Saipem e NEXI. AATECH ainda não consegue fazer o preço

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Registre pequenas diminuiçõesEm um lugar Nenhum sinal de Wall Street que estará fechado no fim de semana do Dia da Independência.

às 16h45 FTSEMib Caiu 0,13%, para 28.410 pontos, depois de ter oscilado entre o nível mais baixo, com 28.403 pontos, e o mais alto, com 28.558 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações perdeu 0,1%. Progresso parcial, no entanto, para Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,1%) e eu Estrela do FTSE Itália (+0,46%).

o bitcoins Tocou nos 31.000 dólares (cerca de 28.500 euros).

o Spread BTP-Bund Perto dos 175 pontos, com Retorno BTP por dez anos que voltou para menos de 4,2%.

EU’euro Ele oscila em torno de US$ 1,09.

Tenaris Aumento parcial (+0,84% para 13.825€). A empresa anunciou que concluiu a aquisição de mais uma participação no Grupo de Controle da Usiminas. O valor total da operação foi de US$ 23 milhões. A Tenaris aumentará sua participação no grupo controlador Usiminas para 9,8% do capital social.

melhor desempenho para Saipem (+3,88%).

Em geral, os estoques estão em baixa O setor bancário.

o Monte dei Paschi di Siena Registou uma descida de 2,26% para 2,293 euros.

Muito mal Papel Bancário (-2,03%).

estrelas Perdeu 0,54 por cento, para 16.204 euros. O Ministério dos Transportes informa que 138.927 pessoas foram registradas na Itália em junho de 2023, um aumento de 9,2% em comparação com 127.232 no mesmo período do ano passado. Por outro lado, as vendas da Stellanti estão caindo acentuadamente. Em junho de 2023, as matrículas do grupo totalizaram cerca de 43 mil unidades, uma queda de 11,2% em relação aos cerca de 48,5 mil veículos vendidos em junho de 2022. Com isso, a participação de mercado da Stellantis se estabilizou em 30,9%.

tendência positiva para No (+1,76% para 6,35 euros).

No FTSEMib executar nixie (+3,87% para 7,668€), na sequência de alguns rumores sobre empresas do setor.

Na Euronext Growth Milão Extensão AATECH Falha ao fazer o preço devido ao rali excessivo. A Borsa Italiana informa que, a partir de terça-feira, 4 de julho de 2023, até nova comunicação sobre as ações ordinárias da empresa, não será possível fazer pedidos sem limite de preço (pedidos na melhor das hipóteses). No primeiro dia de listagem na Euronext Growth Milan, a ação saltou 50% para € 1,5. As ações da empresa foram cotadas a um euro.