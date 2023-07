França, prefeitos de Macron após a violência. Bourne: quase 4.000 prisões

Paris, 4 de julho. (askanews) – Emmanuel Macron recebeu no Eliseu mais de 200 prefeitos de municípios afetados pelos protestos que alimentaram a França nos últimos dias após a morte de Nael, um jovem que foi morto por um policial em Nanterre. O presidente francês disse estar cauteloso quanto ao retorno à calma, fazendo um balanço da violência nos últimos dias, com o objetivo de “iniciar um trabalho mais detalhado e de longo prazo para entender os motivos” que levaram o país a mergulhar na turbulência.

O Home Office relatou uma queda acentuada na violência durante a noite, com 72 pessoas presas, em comparação com várias centenas na noite anterior. A primeira-ministra Elizabeth Borne defendeu a necessidade de unidade nacional após os distúrbios e reiterou a linha dura do governo:

“Quase 4.000 pessoas foram presas. O Ministro da Justiça enviou uma circular aos Ministérios Públicos pedindo uma resposta pronta, firme e sistemática de todos os responsáveis, e posso confirmar, Senhor Presidente, como dissemos ontem, o Ministro está particularmente exigindo que a justiça proceda a sanções penais contra os pais que deixaram seus filhos para trás.” Jovens de 12, 13 e 14 anos perambulando à noite, incendiando nossas prefeituras e nossas delegacias. No total, ontem à noite, cerca de 700 pessoas e há cerca de 800 detenções em curso, resposta criminal está em curso, pesadas penas impostas, inclusive Naquele confinamento com mandado de detenção, já se encontram 350 pessoas na cadeia.”