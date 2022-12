Das hipotecas ao euro, os efeitos do aperto do BCE – A economia

A nova subida das taxas de juro decidida pelo Banco Central Europeu tem algumas consequências imediatas, outras a médio prazo e outras difíceis de prever. Entre os primeiros está a reação dos mercados, a valorização do euro e o aumento dos rendimentos dos títulos do governo com o objetivo de influenciar os investidores e aumentar os gastos fiscais.

Mas, principalmente no médio prazo, avaliam-se os efeitos econômicos de taxas mais altas, porque a política monetária leva até 18 meses para revelar seu impacto.

O desempenho da Cadeia de Transmissão de Decisões de Frankfurt também é imprevisível: os bancos, por exemplo, podem decidir não mexer nas taxas de câmbio, reduzindo suas margens de lucro.

* Hipoteca mais cara, imóveis estão em risco. É uma das consequências mais diretas para os cidadãos: prevê-se que a taxa de novos empréstimos aumente, o que desestimula a compra de casa nova e afeta o mercado imobiliário. De acordo com o Banco da Itália, as taxas de juros sobre novas hipotecas subiram para 3,23% em outubro. O portal Facile.it calcula o aumento tendo em conta a hipoteca de 126 mil euros a 25 anos, estipulada em janeiro de 2022, com um empréstimo de 70% (o valor do empréstimo face ao imóvel abrangido pela garantia). O novo aumento da taxa de juros do BCE de 50 pontos base elevará as taxas variáveis ​​de hipoteca nos próximos meses, com aumentos de cerca de € 35 ​​por mês para um empréstimo médio e um ônus que aumentou para cerca de € 180 no acumulado do ano (+39%).

* Os empréstimos às empresas diminuem e a economia está em baixa. Num clima cada vez mais incerto e com o custo do dinheiro cada vez mais elevado, as empresas vão reduzir os seus pedidos de financiamento. O que significa menos investimento, menos inovação e menos crescimento.

* De volta à economia. A tendência já está em andamento devido ao aumento da inflação que está desestimulando o consumo. Mas, à medida que as taxas de juros bancárias continuam subindo, os cidadãos deixarão suas economias depositadas para ganhar alguma coisa.

* detecta o euro. É um efeito de livro didático. Taxas mais altas fazem com que mais dinheiro flua para os bancos europeus, o que fortalece a moeda. As exportações custarão mais e as importações menos, o que aumenta a ‘demanda agregada’, ou seja, o valor gasto (pelo público e indivíduos) para comprar bens nacionais.

* Dívida custa mais. Não é um efeito direto, mas o aumento da taxa de desconto também eleva o valor e o retorno que o país deve pagar aos assinantes de BOTs, BTPs e CCTs. Títulos do governo que financiam a dívida pública. Os rendimentos já são ajustados, e não apenas nos leilões. No mercado secundário, a BTP já está se movendo acima do limite de 4%. Quanto custa os cofres do estado? Segundo estimativas do Parliamentary Budget Office (UPB), ou seja, da Autoridade de Contas Públicas italiana, um aumento fixo de 100 pontos de diferença aumenta o gasto público em 19 bilhões em três anos: 2,5 bilhões em 2023, 6,7 bilhões em 2024 , 10,1 bilhões em 2025.