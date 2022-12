A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, na nona edição da revista Young Factor

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, aceitou o convite de Andrea Ceccherini e será a convidada do Osservatorio Permanente Giovani – Editori no dia 31 de março, em Florença, para o evento principal do Young Factor, que forma gratuitamente alunos, alunas e professores. Quem é responsável pelas questões econômicas e financeiras.

Lagarde, no âmbito da nona edição deste projeto, falará numa sessão plenária do curso Novos Encontros para o Futuro sobre a temática: Desafios do Futuro. Não uma aula, mas uma discussão com uma delegação de mais de quatrocentas meninas e meninos da Itália, Alemanha, França, Espanha, Portugal e Holanda.

“Finalmente uma mulher e uma mulher de valor”, diz Ciccerini. “Christine Lagarde é uma das banqueiras mais populares e difíceis, e ela é ideal para conversar com os jovens. As novas gerações são cuidadosas. Eles se apaixonaram pela criptomoeda e ficaram desapontados. Precisamos redescobrir o diálogo com os millennials, não deixando ninguém para trás», acrescenta o chefe do Osservatorio Permanente Giovani – Editori, que também é a alma do Quotidiano in Classe. Ceccherini lembra que a poupança privada é forte na Itália – os sócios da Young Factor são Intesa Sanpaolo e Unicredit – e que os jovens precisam estar mais atentos.

Outra novidade desta nona edição do Young Factor é a parceria com a Apple, em particular com a Apple Academy of Naples. “Tenho o sonho de mudar o mundo e fazer isso com os jovens. Com Young Factor, eles desenvolvem o pensamento crítico », diz Ceccherini. O evento com Lagarde segue-se a uma conferência de Junho em Milão onde os chefes dos bancos centrais de Itália, França, Espanha, Holanda e Portugal assinaram um memorando de entendimento com o observatório, comprometendo-se a trabalhar para difundir o financiamento da educação económica e um sentido de gratidão. pertencem à União Europeia.

Existe um Conselho Internacional de Jovens Fatores. Em 31 de março de 2023, Ceccherini fará mais um importante comunicado. Que conselho não gostaria de ter um presidente do Banco Central Europeu. Uma colaboração, uma com Lagarde, está destinada a durar.