Italo procura colaboradores | Veja como aplicar

Italo assume diferentes personas – AnsaFoto

Ward recrutando com Italo. A empresa especializada em transporte ferroviário anuncia um plano para ampliar o pessoal de serviço em Roma. arrozEncontre autoridades de privacidade, profissionais tributários e controladores. Aqui estão todos os detalhes.

o nome do italiano Intimamente associada aos comboios de alta velocidade e no imaginário coletivo está também a ideia de conforto e luxo durante as viagens. Os trens da empresa são equipados com serviços tecnológicos e a empresa está muito empenhada em manter os altos padrões que os clientes valorizam.

Nesse espírito italiano Procurando funcionários para serem incluídos em diferentes regiões. Os cargos referidos dizem respeito aos setores operacional e administrativo. Para saber mais, também é possível acessar o portal da empresa e clicar na seção Ofertas de trabalho.

Italo contrata funcionários: vários cargos

Recentemente italiano Um grande processo de recrutamento de funcionários como anfitriões e recepcionistas foi concluído. Agora, porém, a empresa está voltada para os funcionários, com destaque para o escritório de Roma. Entre os perfis exigidos estou eu Profissionais fiscais. Estes terão de lidar com a gestão financeira e fiscal da empresa. Por isso, o candidato ideal deve ter graduação em economia. Até agora italiano Procure consoles. o controladores Eles terão que desempenhar funções de planejamento e controle. Também neste caso são exigidas licenciaturas de natureza económica e técnica: por exemplo, engenharia de gestão e estatística. O outro número é esse agentes de privacidade. Os funcionários nomeados com esta qualificação estarão envolvidos na organização. Nesse caso, as graduações consideradas são direito, economia e engenharia de gestão.

para mim Recém-formados em economia, estatística e engenharia de gestão Haverá oportunidades interessantes. Outros candidatos como Assuntos organizacionais júniorTerá de lidar com a regulamentação e legislação sectorial e estará integrado no Departamento de Assuntos Jurídicos e Compliance. o controle e relatórios da unidade, Com formação técnica, exercerá funções nas áreas administrativa, financeira, planejamento e controle. finalmente, oContador e Balanço Para a substituição da maternidade, apoiarei a equipe na preparação dos fechamentos contábeis mensais. Também neste caso estamos a falar de uma licenciatura em economia.



Como aplicar

Todos os interessados ​​em se candidatar às vagas acima podem consultar o site da empresa italiano e envie sua solicitação eletronicamente. Basta responder ao anúncio na seção apropriada, após acessá-lo de “Trabalhe Conosco.” Os anúncios não têm datas de validade e os formulários de conclusão do pedido estão ativos regularmente.