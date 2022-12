França-Marrocos, 1 bilhão contra 240 milhões: o caso do Marrocos, a equipe que minou os modelos econômicos

O dinheiro não é tudo, mas tende a ser um bom diferencial para o sucesso. Pelo menos no mundo do futebol. Especialmente a longo prazo. Na verdade, aqueles que têm a sorte de ter grandes capacidades financeiras, mais cedo ou mais tarde, acabarão “tropeçando” na vitória. Os casos no futebol, pelo menos em nível de clube, são bastante diretos. A última equipa fora do “ringue” dos gigantes a vencer, por exemplo, a Liga dos Campeões é o Porto. de Anúncios 2004. A última selecção nacional a surpreender o mundo numa das duas provas mais qualitativamente competitivas do planeta – a Taça dos Campeões Europeus ou o Mundial – Grécia. É 2004 de novo, claro, houve contos de fadas e realidades que chegaram perto da glória total. Mas ninguém por 18 anos conseguiu dar o último passo. aqui porque A história deste Marrocostraz consigo a inegável aura de charme que todas as mulheres possuem estranhos.

Não há necessidade de entrar em detalhes particulares sobre isso, basta jogar o “jogo” mais trivial do mundo: abrir o portão transferência de mercado Vá e veja qual é o valor da seleção marroquina e qual é o valor das seleções que enfrentou e eliminou até agora. Bélgica? 555,7 milhões de euros. Espanha? 877 milhões. Portugal? 865 milhões.

Ronaldo chora após ser excluído da Copa do Mundo Crédito da foto do Eurosport

Gigantes de valores ou tradições – se não ambos. E assim leva à simpatia – ou pelo menos ao sorriso – a história de “Os Pobres”. Marrocosdele 241,1 milhões Em geral derruba, um após o outro, os couraçados do futebol mundial. O percurso que fizeram até agora – falando em números – é sem dúvida a melhor defesa do Catar 2022. Marrocos sofreu apenas 1 gol em 5 partidas (mais um deles) e o fez com uma divisão, também aqui, pelo menos para o clube. Os valores atuais das suas cartas, que são “acréscimos” por excelência ao grande cenário futebolístico. Com exceção da estrela Hakimi – com um valor de 65 milhões – Defesa total chamada pelo treinador. Walid Al-Rakraki tem um patrimônio líquido de 62,7 milhões.

Treinador Regragui fala com o capitão de sua equipe, Romain Saiss, Getty Images Crédito: Foto Getty Images

Se você quiser levar ainda mais longe aquela simples soma aritmética de números, como o recibo final quando vai às compras, fica muito mais divertido se você jogar o mesmo jogo para os ataques das seleções que deixaram seco contra o Marrocos. Você já possui o Atlas Lions deixou “no zero” série infinita de Jogadores que marcaram mais de 100 gols na carreira em todas as competições. dos belgas De Bruyne, Lukaku, Hazard, Mertens e Batshuayi passa pelos espanhóis Morata e Sarabia Até os portugueses André Silva, Bruno Fernandez, Horta E sua majestade Cristiano Ronaldo. Nenhum deles conseguiu furar a resistência da defesa “team”, de uma seleção em que cada secção se move em perfeita coordenação com a outra, que é o verdadeiro segredo do progresso de Marrocos até ao momento. E assim, também neste caso, eu 167,4 milhões a soma do Valor do atacante belgaEU 218 milhões do que o de Espanha acomodar 223 milhões afiliado Portugal Permanecem ali como frias declarações de interesse próprio, não como discriminadoras de valores potenciais no campo.

Decepção de Mertens após derrota na Bélgica-Marrocos – Copa do Mundo 2022 Crédito: Foto Getty Images

Dinheiro = valor = sucesso Você tem que inventar algo especial; Ou pelo menos comece a trabalhar de uma certa maneira. Algo que eles vêm fazendo no Marrocos há algum tempo, conforme relatado no boletim do meu colega Alex Jezmich, bola longao que explica, por exemplo, o sucesso do trabalho da Rede Marroquina de Observadores, que se estabeleceu nos principais países europeus (Story Alguns podem dizer “essa é a beleza do futebol”. Ou, no mínimo, uma viagem de equipa – Marrocos – que convida à reflexão até o mais atento dos entusiastas. destruir o modeloVocê tem que inventar algo especial; Ou pelo menos comece a trabalhar de uma certa maneira. Algo que eles vêm fazendo no Marrocos há algum tempo, conforme relatado no boletim do meu colega Alex Jezmich,o que explica, por exemplo, o sucesso do trabalho da Rede Marroquina de Observadores, que se estabeleceu nos principais países europeus (Story Você pode ler aqui ).

Portanto, não há “puro acaso” na jornada dos jogadores marroquinos, mas como costuma acontecer no futebol – assim como na vida Os frutos de um trabalho bem feito. Até onde Marrocos pode ir? Isso trará um fim a esses 18 anos de dominação total dos gigantes de todos os tempos ou será mais uma doce história sem final feliz? nós não sabemos. O que é certo é que a barreira desta noite continua a ser a mais difícil de todas. Os dados em questão, na verdade, A seleção da França tem um valor total de € 1,03 bilhão. Mais de quatro vezes mais do que Marrocos. Eles serão capazes de mantê-lo seco também? Eles serão capazes de minar o modelo novamente? É difícil dizer agora. É impossível, porém, não simpatizar com eles.

