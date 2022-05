Máscaras de caos a bordo, porque a Europa as tira e a Itália não – Corriere.it

A partir de 16 de maio tirar as máscaras no aeroporto e no avião depois de mais de dois anos e vários desentendimentos? não exatamente. A pandemia sabe que cada país da UE toma suas próprias decisões em questões de saúde. Com uma nota, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) anunciaram que, dentro da UE, “não vão mais recomendar o uso de máscara nos aeroportos e a bordo de aeronaves a partir da próxima semana. “.

Sinal O termo “recomendação” não é usado casualmente. São orientações atualizadas – explicam as duas agências europeias – “tendo em conta a evolução da epidemia, nomeadamente no que diz respeito à imunidade obtida por vacinação ou injeção”. No entanto, “os passageiros devem agir com responsabilidade e respeito pelas escolhas de outros viajantes ao seu redor”, lembrou o CEO da EASA, Patrick Key, em nota. Acima de tudo: “Uma pessoa que está tossindo ou espirrando deve considerar o uso de uma máscara, além de tranquilizar os que estão sentados nas proximidades”.

As diferenças No entanto, essa recomendação não será aceita por muitos países europeus, incluindo a Itália: como lembraram Monica Gorzoni e Forrenza Sarzanini – precisamente porque a saúde é um assunto exclusivo de países individuais – o decreto do Ministério da Saúde estipula que as máscaras devem ser usadas. O avião – em voos nacionais e internacionais – até 15 de junho. A Ryanair, a companhia aérea de baixo custo que opera o maior número de voos no continente, anunciou que serão necessários dispositivos de proteção do nariz e da boca nos voos para a Áustria, Chipre, República Checa, Estónia, Alemanha, Grécia, Itália, Letónia e Lituânia. , Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Espanha. READ O Banco Central Europeu rumo ao futuro

as regras Essas decisões, no entanto, podem mudar a qualquer momento e dependerão das decisões de cada país individualmente. Iata se alegra, mesmo conhecendo as idiossincrasias locais. “Acreditamos que os requisitos de máscara devem ser dispensados ​​a bordo se não forem necessários em outras situações da vida cotidiana, como escritórios, teatros ou transporte público”, comentou Willie Walsh, presidente da Associação Internacional de Transporte Aéreo.

“Guru de comida típica. Solucionador de problemas. Praticante de cerveja dedicado. Leitor profissional. Baconaholic.”