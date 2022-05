Você comprou um desses produtos? Cuidado para não perder seu reembolso

Concentrar-se em meios sustentáveis ​​é agora o objetivo que todos os operadores do mundo dos motores e além deles se propõem. Mesmo cada um de nós pode fazer algo concreto nesse sentido mudando sua maneira de trabalhar. Para o efeito, foi introduzida uma nova recompensa para bicicletas e scooters.

Poder aproveitar a série de incentivos oferecidos pelo governo é a melhor forma de fazer com que quem ainda não decidiu tomar uma decisão de compra se desloque, mas ao mesmo tempo dar o mesmo ao setor em dificuldade. O mundo automobilístico certamente foi o mais atingido pelas restrições impostas para deter a pandemia. Nesse período, de fato, houve não apenas restrições de viagens, mas também uma redução efetiva do poder aquisitivo com o qual muitas famílias ainda hoje lutam.

Justamente por isso, o CEO liderado por Mario Draghi decidiu intervir mais O item permanecerá válido por alguns dias. Portanto, quem quiser aproveitar o desconto terá que se mover rapidamente. Até 13 de maio De facto, está disponível um bónus de bicicleta e scooter, permitindo-lhe usufruir de um desconto importante para quem fez uma compra.

Bicicletas e scooters adicionais: componentes e quem tem direito a eles

O governo disponibilizou bicicletas e patinetes para a recompensa 5 milhões de euros, que estará acessível até que todos os fundos sejam usados. Portanto, é imperativo agir rapidamente para não perder esta oportunidade.

Para aproveitar a facilidade que Tem um valor máximo de 750 eurospodem ser todos aqueles usuários que compraram bicicletas ou bicicletas elétricas No período entre agosto e dezembro de 2020 que ao mesmo tempo eliminou um carro poluído.

Ao contrário de outras medidas semelhantes que foram introduzidas no passado, Não há restrições de renda. O único requisito é especificamente Demolição simultânea de um veículo poluente da classe M1. Este termo refere-se a “Veículos automotores destinados ao transporte de pessoas e suas bagagens e que tenham pelo menos quatro rodas”,

Assim podem aqueles que precisam Envie uma solicitação no portal online da agência de receita na seção designada Preencha o formulário inserindo seus dados pessoais. No prazo máximo de cinco dias, receberá uma resposta que lhe permitirá perceber se a sua candidatura foi aceite ou não. Em caso de resultado positivo, cada usuário será informado do percentual de crédito fiscal esperado em até dez dias do término do prazo (daí 13 de maio).