Leasing e Factoring: Mc3 baseado em Brescia em órbita Bff Banking

Quer anunciar neste site?

Casamento bem sucedido Entre a Mc3 Informatica, com sede em Brescia, e o Milanese Bff Banking Group. Na sequência da decisão do Conselho de Administração da Bff, foi assinado na terça-feira um acordo para a aquisição da MC3, que atua no setor de consultoria em tecnologia da informação, e conta com 7 funcionários e 4 colaboradores externos.

A relação entre as duas empresas nasceu há cerca de dez anos, uma vez que a MC3 apoiou o Bff na implementação inicial e posterior desenvolvimento do sistema core factoring existente do banco. O processo, como apontam de Milão, “Em linha com a trajetória de crescimento traçada pelo Banco no Plano de Ação 2023Permite a integração vertical de todas as atividades de desenvolvimento do MC3 relacionadas com a gestão e evolução do sistema de informação na Unidade de Negócios de Factoring e Empréstimos.” O fechamento está sujeito à expiração da pré-notificação de 90 dias da aquisição ao Banco da Itália.

A MC3 Informatica foi criada em 1997 por um grupo de profissionais com muitos anos de experiência em análise, design e programação Orientados a Objetos (OOT), que em 2011 ampliaram seus horizontes, ganhando habilidades e profissionalismo nas áreas digitais. Marketing e desenvolvimento de aplicações web.

A empresa também lida com projetos digitais para o mundo do vinho, prestando consultoria e serviços especializados a adegas, adegas, distribuição e operadores do setor vitivinícola. O Bff Banking Group é o maior operador financeiro especializado em Itáliabem como entre as empresas líderes na Europa na gestão e alienação de contas a receber de administrações públicas, serviços de valores mobiliários e serviços de pagamento sem recurso.

O grupo opera em Itália, Croácia, França, Grécia, Polónia, Portugal, República Checa, Eslováquia e Espanha Está listado na Bolsa de Valores italiana. Em 2021, reportou um lucro líquido consolidado e ajustado de € 125,3 milhões. A aquisição do MC3 foi assinada ao mesmo tempo que o conselho de administração do Bff Bank aprovou os resultados financeiros consolidados do primeiro trimestre de 2022, um ano após o processo de fusão e aquisição com a fundação do DepoBank – o banco depositário italiano.

A receita ajustada foi de 92 milhões, enquanto o lucro líquido ajustado foi de 38,1 milhões (+37% ano a ano) e o lucro líquido registrado foi de 31,3 milhões. O balanço consolidado, em 12,1 bilhões, aumentou 0,9 bilhão em relação a 2021 (+8% qoq). A Bff apresenta uma posição patrimonial estável: coeficiente Cet1 de 16,7% e rácio de capital total de 23,2%.

eu li aqui GdB nas bancas hoje

GdB nas bancas hoje Assine a newsletter GdB. Para todos os seus interesses, você pode obter um boletim informativo gratuito para ler confortavelmente no e-mail.

Reprodução reservada © www.giornaledibrescia.it