O Lancia Delta Integrale está de volta à estrada, mas sem uma das características que o tornaram famoso

Seu rugido distinto que a tornou famosa nos circuitos de uma das competições mais famosas do mundo pode ser silenciado nesta nova versão. Os fundamentalistas vão gostar? Improvável, mas adoramos.

Bem-vindo a mais um capítulo da saga “Vintage Cars Going Electric”. Você não estava ciente disso Tendência interessante Explodiu nos últimos meses? Fique confortável, é hora de atualizar. Algum tempo atrás, vários fabricantes britânicos e americanos iniciaram um processo único e interessante: a modernização de carros históricos com um “transplante” decididamente grande.

Casas como a American House zelelétrico Eles estão começando a se especializar em transplantes cardíacos particularmente – e caros – que transformam carros movidos a gasolina do passado em carros modernos, silenciosos e ecológicos que certamente não correm o risco de penalidades no futuro distante por suas emissões nocivas. .

Motor elétrico Traz diversos benefícios Mas o que acontece se você tocar o motor de um carro que se tornou praticamente famoso graças ao seu típico rugido em pistas de terra em todo o planeta? Claro, essa criação vai enfurecer os fundamentalistas, mas nosso trabalho é descobrir precisamente antes de julgar. Oferecemos-lhe algo verdadeiramente inimaginável.

cale a boca e bom

Definitivamente, lembre-se de um arquivo Lancia Delta Evo, um carro que realmente dispensa apresentações. Com o seu motor de 16 volts e mais de 200 cavalos de potência, o Lancia Delta ganhou Seis títulos mundiais WRC consecutivos, uma promessa que nenhum outro carro no campeonato de rally mais importante do mundo conseguiu.

Agora, em geral, é uma criação como a de Empresa de Conexão Green Corp O francês apresenta muitas vantagens. Obviamente, o carro elétrico consome menos, mesmo que não seja fácil encontrar uma estação de carregamento, tem uma aceleração escaldante em comparação com o seu homólogo a gasolina e tem menos poluição. No entanto, neste caso, o GCK fez um carro elétrico que realmente funciona muito rápido por si só. E esse é o fato de que não podemos ouvir o rugido de um motor delta… bem, isso não é o melhor, vamos encarar.

Mas parece que a conversão feita pelo GCK está relacionada Apenas carros em mau estado De conservação é bastante restaurado e modificado pela adição de um motor alimentado por uma bateria de lítio de 30 kW capaz de fornecer um alcance de cerca de 200 km. Certamente não gritando autonomia.

No momento, a GCK anunciou a conversão de cerca de quarenta unidades nesta configuração. preço? Disponível a pedido, mas suspeitamos que seja inferior a € 200.000, Dada a quantidade necessária De outras casas para operações semelhantes. Se gostamos? Devemos tentar. Por enquanto, estamos divididos: por outro lado, os fundamentalistas já estarão no terreno da guerra.