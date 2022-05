“A Itália terá em breve dezenas de startups de sucesso. Agora os ingredientes estão aí”

Techstars é um dos softwares aceleradores de inicialização mais populares do mundo. Nascido em 2006 em Boulder, Colorado, em 16 anos lançou 48 programas em 34 cidades e 12 países ao redor do mundo. Por meio de seu software, passaram até agora 2.620 startups, capazes de capturar no mercado US$ 16,5 bilhões Alcançar uma capitalização de mercado de 63,3 bilhões.

Em 2019, a Techstars decidiu que era hora de chegar à Itália. Ele escolheu Turim como a cidade para lançar o programa Citiws for the Future. lá para dirigir Martin Olczyk, nascido em 1980, polonês de nascimento, mas criado na Alemanha. Hoje vive na capital do Piemonte, depois de uma longa carreira como gestor e empresário entre bancos de investimento e empresas que fundou entre a Europa e o Sudeste Asiático. Criamos para uma revisão do que foi feito, entre o potencial das startups italianas e as dificuldades que encontramos até agora.

Você está no terceiro programa de aceleração em três anos. O que você acha da sua experiência na Itália até agora?

“Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados até agora. Isso apesar dos desafios que todos os programas enfrentaram. O programa em 2020, por exemplo, foi o primeiro programa Techstars a ser colocado online após 5 semanas pessoalmente devido ao Covid-19. O segundo programa Foi apenas online. Investimos em duas empresas israelenses durante a guerra. Este ano em duas equipes ucranianas onde seu país enfrenta uma situação mais difícil. O programa cresceu e evoluiu com o ecossistema italiano. Colocamos nossas equipes em contacto com mentores, empresas, investidores e autarquias.”

consequências?

“Nossas empresas arrecadaram mais de US$ 30.000.000 em financiamento e criaram mais de 200 empregos, incluindo os da Itália. Hoje (11 de maio, editor), uma de nossas startups no programa 2020, GetHenry, anunciou uma rodada de investimentos no valor de US$ 17,4 milhões. Estamos muito orgulhosos deles. “

Quantas startups saíram do seu programa até agora?

“Até agora, aceleramos 35 startups.”

De onde eles vieram?

De todo o mundo, de países como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Noruega, Ucrânia, Portugal, Polônia, Hungria, Romênia, França, Suíça, Letônia e Israel, incluindo 11 empresas italianas ou de fundadores italianos.

Todo o programa está em inglês. Além dos imperativos práticos, há outra explicação?

“Nosso objetivo é apoiar empresas líderes do setor com aspirações globais. Assim, todo o conteúdo e comunicações são em inglês para preparar os empreendedores para um ambiente internacional com futuros funcionários, clientes e investidores.”

Entre as que foram aceleradas até agora, há alguma startup que tenha te impressionado particularmente com o caminho que trilharam?

“Todos eles me chocaram, cada um à sua maneira. Uma das empresas que mais cresce é a GetHenry. Durante o programa, eles fizeram um pivô. Porque o mercado dele não existe mais com o Covid (eles produziram e-scooters para alugar para hotéis), mas então ele aproveitou nossos conselhos e suporte e encontrou uma nova tendência. Eles vieram da Alemanha e da Áustria, mas recentemente entraram no mercado italiano, você já deve ter visto o Gorillaz andando em suas bicicletas pretas? Bem, estas foram fornecidas pela GetHenry.”

Vamos falar um pouco sobre a Itália. Já foi dito muitas vezes que nosso país tem um potencial tácito em termos do mundo das startups. Aprova?

“O ecossistema italiano está em sua infância. Eu morei em Berlim em 2012, quando o ecossistema começou a se desenvolver, depois me mudei para o Sudeste Asiático e experimentei um crescimento semelhante lá, começando do zero. A Itália tem os ingredientes certos. Capitais, fundadores famintos, grandes universidades e vantagens. Em termos de custo em comparação com muitos outros ecossistemas maduros. O governo, assim como o setor privado, reconheceu que é hora de inovar e criar uma nova direção para o futuro e a economia do país. Os italianos têm sua própria marca empreendedora .A nova geração é mais tecnologicamente experiente, eles ganharam experiência internacional em empresas Tecnologia de sucesso. Vamos ver os primeiros casos de sucesso, há abundância de capital disponível, dezenas de iniciativas iniciais – como incubadoras ou aceleradoras, elas só foram lançadas em nos últimos dois anos. Estou certo de que no futuro veremos o surgimento de muitas empresas de sucesso da Itália” .





Na Itália, Milão e Roma disputam há anos o título de “Capital das Startups”. Você é uma realidade global com 48 aceleradores em 34 cidades e 12 países, eu escolhi Turim. Porque?

“Com financiamento, habilidades e uma rede global, podemos ajudar fundadores em qualquer canto do mundo a criar grandes empresas. Nossos parceiros Compagnia Di San Paolo, Fondazione Crt e Intesa Sanpaolo são precursores na construção de um próspero ecossistema de empreendedorismo em Turim. A cidade apresenta-se aos fundadores da (Startups, editores) proporcionar oportunidades únicas para testar as suas soluções junto das empresas e da própria cidade.”

O laboratório de Turim insere-se neste contexto.

“Torino City Lab é uma iniciativa única onde os fundadores podem testar rapidamente suas ideias e crescer graças a uma extensa rede local, oferecendo, por exemplo, 35 quilômetros de estradas para testes automáticos de veículos em toda a cidade. Ou ambientes diferentes para testes de drones. Nosso software tem naturalmente adicionado às iniciativas já em andamento antes de nossa entrada e combinando nossas ofertas, podemos oferecer uma proposta de valor exclusiva para fundadores em estágio inicial globalmente.”

Em Turim, você escolheu o tema “Cidade do Futuro” e está procurando start-ups que saibam pensar sobre isso. Quais recursos você está procurando?

“Hoje, 1,3 milhão de pessoas estão se mudando para as cidades toda semana. Já existem 21 megacidades, com mais de 10 milhões de pessoas, e esse número deve aumentar para 29 até 2025. À medida que as cidades se tornam um motor mais importante da economia global e riqueza, é cada vez mais importante garantir que sejam melhorados para alcançar a máxima eficiência e sustentabilidade, mas também para melhorar a qualidade de vida.”

Como será a cidade do futuro então?

“A cidade do futuro será alimentada por Big Data, Internet das Coisas e Inteligência Artificial. Uma cidade pode viver, respirar e até pensar conosco ou para nós. Uma cidade inteligente não é apenas uma cidade que usa tecnologias avançadas. também uma cidade que estuda cuidadosamente os hábitos e necessidades dos seus cidadãos e tenta resolvê-los da forma mais adequada. Mais verde, menos movimentada, mais resiliente, sustentável e mais centrada nas pessoas. Devemos mudar a forma como construímos e vivemos as cidades para garantir que as gerações futuras tenham um lugar seguro e saudável para viver.”

Você está planejando abrir outros programas de aceleração para Thechstars na Itália?

“Não, a partir de hoje não temos planos de lançar outros programas. Mas, dada a rapidez com que o ecossistema está crescendo, podemos reconsiderar isso em um futuro próximo.”