Da China, duas motocicletas CB-R e CBR-R idênticas, custam apenas metade do preço

Duas motocicletas idênticas com duas das criaturas mais prestigiadas da Honda estão prestes a chegar da China, a preços realmente empolgantes.

O mercado de motocicletas está crescendo Ásiae encontrar um novo concorrente, jiagoo. lá Casa Chinesa Estará disposto a mostrar para GlobalismoE dois para ele Motocicleta muito parecido com CB-R E CBR-Ra partir de Honda. uma revolução também em preçoMesmo que ainda não saibamos muitas coisas. Vamos conhecer mais sobre esses duas amostraspronto para entrar Mercado.

Vamos descobrir as duas motocicletas chinesas semelhantes à Honda

As duas motos da empresa chinesa jiagoo eles são chamados, CN800-ZEN O que deve agradar mais aos fãs do passado, enquanto CNR800-Ruy para amantes Esportes. esses duas motos assemelham-se fortemente a dois Pagina inicial a partir de TóquioTanto que compartilham muitas características. No entanto, as semelhanças não refletem os segmentos de mercado existentes motocicletas chinesaseles querem fazer.

lá CN800-ZEN Parece muito parecido com CB-Rpronto para ser executado Viagens fantásticas Sem trabalhar muito, basta ter um Instrui Projetado apenas para isso. lá CNR800-Ruy muito parecido com CBR-Rliberando todo o poder motorque indica acerto cavalosa diversão do piloto.

escrito 800 Obviamente representa deslocamentoque na verdade é um arquivo 796 cc. motor é Quatro cilindros em linhaFortemente 86 kWisto é, dizendo 117 currículos.. As bicicletas devem estar equipadas KYB . amortecedorescom o Pinças de freio NISSIN Com músculos do estômago. Tudo aparece duas motos Verdadeiramente bem equilibrado e bem equipado, fará você sonhar com mercado de motocicletas.

Ótimo preço para essas duas motos

o preço É realmente acessível, pois paira sobre números difíceis de emular casas mais Famoso. o preço pairando entre 4200 euros para mim 5600 euros, que é mais do que apenas um caractere acessível. no momento em que entram Mercado Não foi dado ao conhecimento, nem mesmo em qual seria aberto. Certamente também em Europa nós possuiremos Motocicleta a partir de jiagooPara saber o número e se ele vai realmente se encontrar sucesso.

o sucesso É por causa de muitos Fatoresmas sabemos que nosso mercadoEu não gosto disso “Copiado“. lá Casa Chinesa Então ele vai ter que fazer muito interessecomo vai anunciar Há Motocicleta. Se ele pode explicar que eu sou bicicletas diferentesentão com esses os preços Ele pode encontrar espaço, senão o perigo é não ver ninguém se virar mundo antigocom estas Motocicleta.