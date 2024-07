Os preços da gasolina e do gasóleo começam a subir: veja quanto aumentaram

Os preços médios nacionais praticados nos postos de gasolina, especialmente o gasóleo, estão a subir. Esta é a imagem que emerge da monitorização da evolução dos preços na rede de combustíveis. O início do verão e, portanto, a partida, coincide sempre com um aumento vertiginoso dos custos. Quanto aos preços globais dos produtos refinados, fecharam em baixa na sexta-feira. Relativamente ao detalhe da rede nacional, com base no tratamento efectuado pela Quotidiano Energia aos dados enviados pelos gestores ao Observatório de Preços Mimit actualizados às 8 horas de ontem, 30 de Junho, o preço médio da gasolina em modo self-service é de 1,865 €/litro (1,862 por inquérito anterior), com empresas entre 1.859 e 1.873 €/l (sem logótipo 1.852).

O preço médio do gasóleo self-service é de 1.747€/litro (face a 1.742), variando as diferentes marcas entre 1.745€ e 1.757€/litro (sem logótipo 1.734). No serviço a gasolina, o preço médio é de 2.006€/litro (valor anterior 2.003), com os sistemas coloridos com preços entre 1.943€ e 2.076€/litro (sem logótipo 1.910). O preço médio do gasóleo oferecido é de 1.889€/litro (vs. 1.884€), com os preços médios nos pontos de venda da empresa a variarem entre 1.832€ e 1.961€/litro (sem logótipo 1.791). Os preços médios praticados pelo GPL variam entre 0,713 e 0,733 EUR/L (sem logótipo 0,698). Finalmente, os preços médios do metano automóvel variam entre 1,315 e 1,393 €/kg (sem logótipo 1,323).