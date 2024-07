Quem poderia ter pensado

Além do Conad ou do Coop, o melhor supermercado é este: quem diria. Vamos descobrir este arranjo especial que nos mostra resultados verdadeiramente inimagináveis.

Na Itália há Muitos supermercados disputam a liderança em território nacional: De Norte a Sul Não temos muitas opções quando temos que fazer compras e muitas vezes temos que dizer que não pensamos apenas em Qualidade Necessidades básicas que temos que comprar, mas também poupança. O respeito por essa combinação é justamente a força que os clientes tanto gostam.

Que procuram não só as melhores ofertas do flyer mas também as marcas que o garantem Confiabilidade e segurançaPrincipalmente quando falamos de produtos frescos numa época do ano muito específica. Em suma, não se pode ser derrubado facilmente Avaliação dos melhores Se vários parâmetros não forem levados em consideração. E também porque as compras também podem representar um momento específico para alguns Aspectos emocionais que podem ter precedência sobre aspectos racionais.

Os melhores supermercados da Itália: classificação Altroconsumo

Neste sentido, a Altroconsumo teve o cuidado de criar uma classificação específica, criando uma classificação especial dos melhores supermercados de Itália. O ranking surgiu após entrevistas com quase 10 mil consumidores em todo o país. Bom, depois desse teste, foi líder absoluta entre empresas localizadas em pelo menos 5 regiões longo Primeiro lugar com 79 pontos. nas próximas Hipercop Com 78 Ah Natureza sim Em terceiro lugar com uma pontuação de 77Aqui falamos de um produto que também é vendido em supermercados).

nada mal Celeiro Que saiu do pódio mas não ocupou os três primeiros lugares. Maluccio L. Carrefour E Mercado da Família Que mal conseguiu passar. A pesquisa também abordou a realidade local, com resultados alcançados anteriormente Marka Marka E Tosanomas também de Mega Lando e Buicks. Mal Gulliver e Pan. Uma das categorias mais esperadas de todas e que tem crescido significativamente nos últimos anos é a desconto.

Classificação de desconto

Ela ficou em primeiro lugar na classificação do adversário Eurospinseguido pela Aldi e Brix. Você odeia Em último lugar no ranking. No entanto, o inquérito revelou que os italianos gastam atualmente pouco mais de 200.000 euros 400 euros por mês Para gastar à medida que o poço aumenta 27 euros face ao mesmo período de 2022Uma vez que indica preços e custos de vida elevados.

O outro elemento que deve ser contabilizado nesta ordem é o elemento Regional: Nem todos os casos estão presentes em todas as regiões e por esta razão nunca podemos falar de uma estimativa perfeita porque O jogo acontece em vários níveis Não pode parecer, mesmo pelos padrões detalhados da Altroconsumo, que seja inteiramente uniforme nos seus resultados.