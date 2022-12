Borsa Italiana, sessão suspensa de 14 de dezembro de 2022

Espera-se que o banco central dos EUA aumente as taxas de juros em 50 pontos básicos. BancoBPM vacilou após salto na sessão anterior

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Gravar quedas parciais No meio da sessão, aguardando decisões do Fed sobre política monetária: O banco central dos EUA deve aumentar as taxas de juros em 50 pontos básicos.

às 12h55 FTSEMib Registou uma queda de 0,16%, para 24.597 pontos, após oscilar entre o menor patamar de 24.514 pontos e o maior patamar de 24.667 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações perdeu 0,17%. sinal de menos também para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,24%) e l Estrela do FTSE Itália (-0,14%).

o bitcoins Perto de $ 18.000 (pouco mais de € 16.500).

o Spread BTP-Bund Ultrapassando 190 pips, o retorno da BTP para 10 anos é de 3,9%.

EU’euro Ele flutua em torno de $ 1.065.

em balanço Banco BPMApós o salto feito na sessão anterior. O título do instituto é transformado em título positivo e um registro é dado Avanço fracionário de 0,42% A um preço de 3.302 euros.

Desempenho negativo, no entanto, para leonardo (-0,08% para 7,702 euros). A companhia aérea anunciou que vai disponibilizar a 29 de dezembro de 2022 o reembolso antecipado integral do empréstimo a prazo de 500 milhões de euros, com vencimento em novembro de 2023, assinado em 2018.

ascensão do Saipem (+ 1,55%).