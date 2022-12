O dinheiro será destinado a apresentações e publicações – Corriere.it

Adeus à 18App, a recompensa dos 18 anos para teatros, cinemas, espectáculos ao vivo, livros, assinaturas de jornais e revistas, museus, concertos e exposições. Uma alteração por maioria (FdI, Lega e FI) da lei do orçamento abole esta medida e reafeta recursos, equivalentes a 230 milhões de euros anuais a partir de 2022, para apoiar o mundo do entretenimento e da cultura. A que prevê a extinção do Bônus Cultura é uma das mais de 3.000 emendas que foram submetidas à manobra da maioria e da oposição, mas ao final apenas 400 a 500 serão votadas na próxima semana.

Qual é a recompensa da cultura O incentivo ao consumo cultural, introduzido pela Lei da Estabilidade de 2016, durante o governo Renzi, prevê um e-card de 500 euros por ano para cada jovem de dezoito anos. Os jovens podem gastá-lo em cinema, shows, museus, eventos culturais, livros, cursos de línguas estrangeiras e muito mais. Não há limites de gastos para uma única compra. No entanto, não é possível comprar vários ingressos para o mesmo show ou várias cópias do mesmo livro. O bônus funciona por meio de um aplicativo especial (18 aplicativos). Até agora, sempre foi reconhecido para todas as pessoas maiores de dezoito anos, sem limite de renda.

Recursos para apresentações e publicações (há também uma Girandola em Roma) As medidas a financiar em vez de recompensar a cultura, como propõe a emenda, vão desde o reforço do fundo temporário de apoio económico aos trabalhadores da projeção ao fundo editorial e dos operadores de bibliotecas, do entretenimento. O Who I Live Fund apóia as atividades da reencenação histórica de La Girandola em Roma. Entre as iniciativas, que serão financiadas com os recursos a serem disponibilizados por meio da abolição do prêmio cultural, estão também as comemorações dos 150 anos de Guglielmo Marconi. Entre as alterações, a criação de uma instituição de direito privado denominada Fundação Vittoriano, com atribuições de gestão e promoção do complexo Vittoriano, incluindo as coleções do Museu Central do Risorgimento do Instituto Italiano de História do Risorgimento, criado por Royal Para a participação do Ministério da Cultura foi anotado o Decreto de 20 de junho de 1935. No fundo de gestão da empresa autorizada, como contribuição para as despesas de funcionamento, foi gasto anualmente um milhão de euros a partir de 2023 conforme alterado. READ Tritordeum, o grão espanhol cultivado na Puglia que é bom para o cólon, de acordo com um estudo italiano

Petição Itália FIFA A notícia do possível cancelamento do bônus atraiu críticas da oposição. A maioria dos Meloni quer cancelar o 18App. porcaria! Por que eles têm medo da cultura? Estou pronto para a obstrução parlamentar. Mas peço a todos que nos ajudem, escreveu no Twitter o líder do Italia viva, Matteo Renzi, que promoveu uma petição contra a abolição do bounty. Pedimos ao primeiro-ministro Meloni que intervenha para impedir a destruição da cultura que os jovens recebem. Sabemos que alguns parlamentares da Irmandade da Itália dizem que a cultura não come. Mas não concordamos: cortar a cultura e a juventude é a forma errada de construir o futuro. Lançamos essa ideia há sete anos e desde então muitos países copiaram nossa ideia, começando pela França e Alemanha. Destruir a recompensa cultural simplesmente porque Renzi a ofereceu seria prejudicar as novas gerações. E à indústria cultural, lê o texto do abaixo-assinado.

Críticas Pd e M5S Mesmo o Partido Democrata e o Movimento 5 Estrelas são fortemente contra a emenda. Pedido de cancelamento do 18app, recompensa cultural para maiores de 18 anos. Quase 500.000 pessoas se inscreveram anualmente, uma experiência de sucesso já imitada pela França, Espanha, Alemanha e em breve na Grã-Bretanha, Portugal e Finlândia. Assinatura: Molecon (FdI) Saso (Liga) Dalla Chiesa (FI) Grupo Presidente do Comitê de Cultura! Aqui estão os comentários escritos nas redes sociais por Mauro Perotto, deputado e chefe de esportes do Partido Democrata. A chefe dos senadores do PDP, Simona Malpezzi, pediu ao ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano, que se opusesse à emenda. Claramente não bastava o direito de não esperar quaisquer recursos da cultura no gambito submetido ao Parlamento. Agora que a lei orçamentária foi alterada, eles querem abolir o bônus de cultura, conhecido como “18app”. Representantes do Movimento Cinco Estrelas nos Comitês de Cultura da Câmara e do Senado disseram que o dano seria enorme. READ Bônus para PC novo € 800 (você não precisa ser estudante) mais você tem um PC novo, muita felicidade pelo presente

Editores independentes: um impacto negativo em toda a cadeia de suprimentos A emenda levanta preocupações até mesmo entre os editores. Estamos muito satisfeitos com a criação de um verdadeiro fundo do livro, muito desejado pela Adei, a associação de editoras independentes que representa 250 editoras em toda a Itália, bem como a maioria das associações regionais – afirmou o presidente da Adei, Marco Zaparoli – mas acho que é necessário Ter uma cobertura econômica decente: Modificações introduzidas oficialmente nas últimas horas prevêem dinheiro escasso. O cancelamento do App 18, ou pelo menos uma redução tão significativa nos fundos iniciais, teria um impacto muito negativo em toda a cadeia de suprimentos de livros.

