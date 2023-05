Ilhas: economia energética, Itália e Alemanha no topo

A maioria das medidas tomadas pelos estados membros da União Europeia Economize gás e eletricidade Eles são voluntários e visam apenas edifícios públicos. Os governos que até agora se abstiveram de cortes obrigatórios para empresas e indústrias estão transferindo o fardo da crise energética para os cidadãos mais vulneráveis.” A denúncia vem do European Environmental Bureau (Ebb), a maior rede europeia de ONGs ambientais, que inclui cerca de 160 organizações da sociedade civil. 10 dos 27 países da União Europeiae são eles que não adotaram Medidas obrigatórias para reduzir o consumo de energia. Na lista negra, não há nenhumItália que está entre os países mais virtuosos Com Alemanha, França, Espanha e Portugal. Os novos participantes são Polónia, Lituânia, Chipre e Holanda, que se juntaram a este grupo nos últimos seis meses. No entanto, as medidas mais importantes foram tomadas pela Itália e Alemanha: os únicos países que se esperava Medidas de poupança obrigatórias em todos os setores (público e privado).

A França e a Espanha, menos dependentes do gás do que outros países europeus, também o adotaram medidas de economia de energia, visando os setores público e privado, grandes indústrias e pequenos negócios; Enquanto Luxemburgo, Áustria, Malta e os países nórdicos e do leste europeu foram mais brandos sobre o assunto. Bulgária, Romênia e Letônia não implementaram nenhuma política nacional para reduzir o consumo de gás e eletricidade. Por outro lado, Portugal é o único país que reporta de forma transparente a implementação e evolução da poupança energética, através de uma comissão de acompanhamento.