Suzuki Jimny: Aqui está, o cinco portas

Na década de 1990, a Suzuki propôs o Samurai com uma longa distância entre eixos, mas seu sucessor Jimny não recebeu esse tipo de carroceria. A lacuna que agora foi preenchida com o lançamento do Delhi Motor Show Suzuki Jimny 5 portasTem 398 cm de comprimento, 164 cm de largura e 172 cm de altura, com uma distância entre eixos de 259 cm (34 em 3 portas). Distância ao solo 21 cm.

lá Suzuki Jimny 5 portas Ele estreará em abril de 2023 no mercado indiano, onde a empresa japonesa é líder indiscutível. Também será exportado para diversos mercados como África e América Latina, porém não era esperado Esta deve ser sua primeira e última parada na Europajá que a versão de três portas certificada para caminhões continuará sendo a única oferta.

lá Suzuki Jimny 5 portas Baseia-se no mesmo chassi de distância entre eixos estendida como o de 3 portas. Ele também tem um assento traseiro especial. Conforme confirmado pelo fabricante japonês, esta nova versão manterá a sua carreira de condução todo-o-terreno, graças à caixa de redução da caixa de velocidades, ao bloqueio do diferencial central e ao chassis robusto com longarinas e travessas típicas destes veículos.

A mecânica permanece inalterada em comparação com a versão de 3 portas, de fato Suzuki Jimny 5 portas É alimentado por um motor de 4 cilindros inalar 1,5 Injeção direta capaz de força 102 cvque pode ser combinado com uma caixa manual de 5 velocidades ou uma caixa automática de 4 velocidades.