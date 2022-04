As bolsas de valores estão subindo com o trimestre, Milão fecha em +0,95%. Mosca morta para Wall Street

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – temporada Resultados trimestrais Suporte acima das expectativas bolsas de valores europeias Isso encerrou a sessão em alta, mas na condição de incerteza. Os indicadores caíram com um PIB dos EUA abaixo do esperado e acima das estimativas de inflação alemãs em abril, antes de finalmente reverter para o lado positivo. O setor de tecnologia está em boa forma, seguido pela compra de automóveis, e as ações financeiras estão em alta.

Os investidores continuam focados em alguns elementos-chave: um traçoinflação econômicariscos de crescimento, guerra no Ucrânia com o crise do gás Em primeiro plano e atrás Doença do coronavírus Na China.

Em milão FTSE MIB Depois de alguma volatilidade fechou assim como as principais cotações europeias de Paris (CAC 40(em Francoforte)Dia 30), passando por Londres (FT-SE 100e madriIBEX 35). Tema corrida de preços. “Estamos muito próximos do pico da inflação, e veremos uma queda no segundo semestre do ano”, explicou o segundo número do Banco Central Europeu, Luís de Guindosperante o Parlamento Europeu. Mas se for em EspanhaA inflação desacelerou para +8,4% em abril, e na Alemanha atingiu um novo recorde de +7,4%, um número importante para imaginar a postura futura do BCE sobre as taxas de juros.

Despesas de consumo pessoal dos EUA inflação acima das estimativas, PIB do primeiro trimestre cai

A inflação também está saudável nos EUA: o valor das despesas de consumo pessoal no primeiro trimestre de 2022 aumentou 7%, com base na leitura preliminar do PIB dos EUA, após 6,4% no quarto trimestre de 2021, contra expectativas de 6,7%. O Produto Interno Bruto do primeiro trimestre recuou a uma taxa anualizada de 1,4% em relação aos três meses anteriores, ante estimativa de alta de 1%. Os gastos do consumidor, que respondem por 69% da economia dos EUA, aumentaram 2,7% após 2,5% no último trimestre de 2021. “É importante ressaltar que O declínio do PIB não é tão ruim quanto parece – comentaram os analistas do Unicredit – porque as maiores quedas são as exportações líquidas e os estoques também são os componentes mais voláteis e devem melhorar nos próximos trimestres.

Wall Street está em alta e as Meta Platforms estão voando

Ele está subindo acentuadamente em Wall Street, especialmente no Nasdaq, que foi o mais atingido pelas recentes quedas. Resultados trimestrais, por exemplo, título de pagamento Almofadas de identificação, alta de cerca de 18%, após registrar lucro por ação de US$ 2,72 (-18% em relação ao ano anterior), acima dos US$ 2,56 esperados, com receita de 7% para atingir US$ 27,91 bilhões, com um consenso definido em 28,2 bilhões. Por enquanto, a queda inesperada do PIB dos EUA teve pouco impacto. Os índices dos EUA caminham para Terceiro declínio mensal desde o início do anoO Nasdaq tem pior mês desde outubro de 2008 (queda de mais de 12%).