Objetivos internacionais para amêndoas de Veracruz

Dedica-se ao agronegócio, ou seja, um mix bem diversificado de alta tecnologia em agricultura, planejamento, gestão sustentável do meio ambiente e apoio à comunidade, Projeto Amêndoas Veracruz, Nasceu apenas em 2017 e já recebeu vários prémios pelo seu impacto positivo no mercado (Prémio Nacional de Agricultura 2019, Nova Categoria Empresarial, Agro Santander 2020 – Prémios Notáveis).

Veracruz Almonds, empresa fundada pelo CEO David Carvalho Produz, processa e distribui amêndoas premium das variedades mediterrâneas Belona, ​​Soleta, Avijor e Guara. Tudo vem na vida No coração de Portugal, 1.300 hectares de pomares localizados no Fundão e Idanha-a-Nova (zona de Castelo Branco). Aqui, uma equipe jovem e multidisciplinar supervisiona toda a cadeia de valor que chega diretamente ao cliente.

Veracruz Almonds está nos canais Ho.re.ca. e indústria alimentícia. Comercializa amêndoas com casca e processadas: descascadas, descascadas, fatiadas, granuladas e em palitos (com casca e descascadas).

O projeto Veracruz Amêndoas está em processo de expansão e integração simultânea. festa com letra inicial 50 milhões de euros ainda está em andamentoo maior de sempre na região, atingirá a plena produção dos respectivos hectares até 2027.

A primeira fase deste projeto – devido ao seu âmbito agrícola e fundiário – foi reconhecida pelo governo português Projeto Potencial de Interesse Nacional (PPN) Prevê um investimento de 26,3 milhões de euros. Além disso, no próximo ano, a empresa vai equipar-se com uma fábrica de descasque e secagem em Idanha-a-Nova.

O objetivo do crescimento é Exporte 80% da produção para mercados como Alemanha, Itália, França, Reino Unido, Holanda etc até 2027.

Para isso, a empresa, que é membro do sindicato europeu de snacks, preparou os certificados de segurança e saúde alimentar exigidos pelos mercados, incluindo Globalgap e Produção Integrada.

Desde sua criação, para a função específica de Diretor Presidente (Graduação em Economia Empresarial, especialização em Gestão Estratégica de Negócios, Gestão de Marketing e Inovação e experiência no Brasil nas áreas tecnológica e de treinamento), a Veracruz Almonds utiliza as mais recentes e avançadas tecnologias para produção eficiente, respeitando a sustentabilidade ambiental.

Desta forte caracterização derivou, por exemplo, a Veratech, o braço tecnológico do grupo, que aplica soluções agrícolas inteligentes, Incluindo o sistema blockchain e as análises que ele usa Inteligência artificial e aprendizado de máquina Eles são aplicados aos dados em tempo real; Um investimento de 11 milhões de euros, daqui a cinco anos, Na tecnologia que permite que os recursos sejam utilizados de forma eficaz, sem desperdícios; Mais investimentos para reduzir o impacto de todas as variáveis ​​incontroláveis, como escassez de água, parasitas ou doenças; Apoiar a biodiversidade e adotar uma economia circular.

A Veracruz Almonds é a empresa fundada por David Carvalho que abrange mais de 1.300 hectares de amendoeiras no coração de Portugal. A missão da empresa: produzir amêndoas da melhor qualidade do Mediterrâneo. A Veracruz Almonds tem uma equipa jovem e multidisciplinar a seu favor e beneficia de um investimento de 50 milhões de euros, o maior de sempre na região de Castelo Branco, em Portugal, baseado em agricultura inteligente e tecnologias de ponta. O objetivo declarado da empresa: exportar 80% de sua produção para mercados como Alemanha, Itália, França, Reino Unido, Holanda, entre outros.

Fonte: Amêndoas Veracruz

(Visitado 7 vezes, 1 visitas hoje)