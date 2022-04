Bolsas de valores europeias positivas, Milão na esteira. O mercado aguarda o resultado do desafio da Generali

As novidades da Radiocor Inflação: Istat estima +0,2% em abril, +6,2% ano a ano, ainda registrando, mas desacelerando (RCO)

Stellants: Tavares, efeito de guerra limitado, situação sob controle

*** Stellantis: Tavares, falta de chips ainda é um problema, melhor em 2023 veja todos eles

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – O bolsas de valores europeias Ele subiu na última sessão de abril, mas o saldo geral permaneceu no “vermelho” para muitas das listas. A compra de automóveis, bancos e tecnologia apoia os mercados continentais, que seguem a tendência de alta que incluiu Wall Street hoje à noite, apesar dos resultados meu quarto Em claro-escuro e à noite, os indicadores asiáticos – os órfãos do feriado de Tóquio – foram fechados, graças principalmente à perspectiva de aliviar o aperto regulatório do governo chinês sobre os gigantes da tecnologia. Na praça Avari FTSE MIB Isso está ganhando terreno, elevando o déficit mensal registrado em abril para quase -2,8%. No resto do Velho Continente, as principais tabelas de preços em Frankfurt também estão subindo (Dia 30), Paris (CAC 40(Amsterdã)AEX) e Londres (FT-SE 100).

Na frente macro, entretanto, após quatro trimestres de crescimento contínuo, no primeiro trimestre de 2022 PIB italiano Caiu novamente, 0,2% q/q (em base de tendência + 5,8%) enquanto o PIB Alemanha Subiu 0,2%, apesar do impacto da guerra na Ucrânia. À tarde, a entrada dos EUA e os gastos do consumidor em março são esperados com a deflação observada pelo Fed.

Em Milão sobe Cnh, Tim desce. Aguardando geral

A fabricante se destaca entre os principais títulos em Milão Stilantssua posse controladora Exor E sempre na “Agnelli Galaxy” também CNH Industrial. grupo ítalo-francês Stmicroelétron Está subindo pelo terceiro dia consecutivo depois que contas trimestrais melhores do que o esperado foram publicadas em um turbulento setor de tecnologia de desenvolvimentos na China e aguarda as contas de gigantes americanos. Também suporta dados de balanço Onde você está O que, no entanto, depois de um ótimo começo, os desacelerou. O lucro líquido do trimestre saltou para 3,58 bilhões de 856 milhões no primeiro trimestre de 2021 e o lucro líquido “ajustado” saltou para 3,27 bilhões de 270 milhões. Na parte inferior da lista, os aparelhos eletrônicos são fracos Telecom Itália. A empresa ainda está em jogo público Aguardando a emissão da deliberação da assembleia geral sobre a renovação da composição do Conselho de Administração. Como esperado, houve uma participação recorde em Trieste com capital superior a 70% da participação (há um ano parou em 51,5%) na expectativa de um crash. O desafio entre as duas listas concorrentes para a nova diretoria. Por um lado, está o Conselho de Administração, apoiado pelo Mediobanca, De Agostini e fundos institucionais estrangeiros, que pretende instalar o CEO Philippe Donnet pelo terceiro mandato consecutivo, enquanto, por outro, Francesco Gaetano Caltagirone, que reúne consenso em em particular por Leonardo del Vecchio e a Fundação CRT e Benetton.

Eni confirma Plenitude List of the Year

Não basta contar. o grupo Onde você estáDe fato, também confirmou a oferta pública de ações da subsidiária Plenitude e a listagem na Bolsa de Valores de Milão por meio de um IPO até 2022, sujeito às condições de mercado. A empresa escreveu no Livro Externo de 2022 observando que o EBITDA da Plenitude deve ultrapassar 0,6 bilhão, em linha com a orientação. Também foi confirmado que mais de 2 gigawatts de capacidade instalada serão canalizados a partir de fontes renováveis ​​até o final de 2022 (100%).

Spread fixo em 181 pips, retorno de 2,7%

Uma sessão positiva de títulos do governo negociados no MTS secundário eletrônico, toda a minha valorização em relação a esta noite. o BTp em dez anos Na verdade, ele está em recuperação. O diferencial de rendimento entre o benchmark italiano de dez anos e o mesmo vencimento alemão é indicado em 181 pontos base, o mesmo que o nível final em 28 de abril. Assim, o rendimento do BTp de dez anos caiu para 2,7% em comparação com um pico de 2,72% na véspera disso, um recorde desde maio de 2019.