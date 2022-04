Terremotos confirmados e Estreito de Messina entre as regiões com maior risco sísmico na Europa: novo mapa

Terremotos, o Estreito de Messina é a região mais propensa a terremotos não apenas na Itália, mas também na Europa, juntamente com o Bósforo

Um grupo de sismólogos, geólogos e engenheiros europeus, em parceria com o Serviço Sismológico Suíço e o Grupo ETH Zurique para Sismologia e Geodinâmica, publicou um mapa dos riscos de terremotos na Europa. Os terremotos no século XX causaram mais de 200.000 vítimas e danos superiores a 250 bilhões de euros, confirmando que é um dos desastres naturais com consequências mais graves para a nossa sociedade. O novo mapa confirma que o Estreito de Messina é a região da Europa, juntamente com o Bósforo, com o maior risco sísmico de sempre no continente.

A equipe de cientistas revisou o modelo de risco sísmico em vigor desde 2013 e criou o primeiro modelo de risco sísmico em toda a Europa. Esses modelos descrevem onde os terremotos induzidos provavelmente ocorrerão, com que intensidade e frequência, e seu impacto potencial no meio ambiente e nas pessoas. O modelo europeu atualizado de risco de terremoto e o novo modelo de risco de terremoto, incluindo os conjuntos de dados em que se baseiam, são de livre acesso.

Modelo de risco de terremoto aprimorado

O risco sísmico descreve o potencial para a Terra tremer de terremotos futuros e é baseado no conhecimento de terremotos passados, geologia, tectônica e condições locais em toda a Europa. Os conjuntos de dados expandidos, que foram incorporados à versão atual do modelo de risco, permitem uma avaliação mais completa e nova do risco sísmico na Europa. Graças a isso, foi possível revisar as estimativas de terremotos projetadas para a maior parte da Europa a partir do modelo de 2013. Algumas regiões do oeste da Turquia, Grécia, Albânia, Romênia, sul da Espanha e Portugal foram excluídas. Lá, as estimativas de sismicidade projetadas foram revisadas para cima.

O modelo atualizado afirma que Turquia, Grécia, Albânia, Itália e Romênia são os países mais propensos a terremotos na Europa, seguidos por outros países dos Balcãs. Mas mesmo em áreas com avaliação de risco baixo ou médio, terremotos devastadores podem ocorrer a qualquer momento. A construção anti-sísmica é uma das medidas mais eficazes para melhor proteger os moradores dos sismos e, precisamente para este efeito preventivo, são feitas estimativas e actualizados os modelos. De fato, o Modelo Europeu de Riscos Sísmicos atualizado forma uma base de informações básicas para a segunda edição dos Padrões Europeus de Construção. No nível estadual, no entanto, os atuais modelos nacionais de risco são essenciais para a construção de regulamentos de construção e outros aspectos da prevenção de terremotos.

Prédios antigos determinam risco de terremoto

Em contraste com o modelo de risco, o primeiro modelo europeu de risco sísmico descreve as consequências esperadas de um terremoto na população e na economia. Para determinar esse risco, os pesquisadores precisam de informações sobre o solo local, densidade de edifícios e população, vulnerabilidade de edifícios e estimativas confiáveis ​​de risco sísmico.

O modelo mostra que o risco sísmico é particularmente alto em áreas urbanas, áreas com muitos edifícios antes de 1980 e em locais onde o risco sísmico é alto. Embora a maioria dos países europeus tenha códigos e normas de construção mais recentes, ainda existem muitos edifícios antigos que não estão protegidos contra terremotos ou são insuficientemente protegidos. Isso, em particular, representa um perigo maior para seus habitantes. Os maiores riscos de terremotos são, portanto, encontrados em áreas urbanas, que muitas vezes têm um histórico de terremotos devastadores. Estes incluem cidades como Istambul e Izmir na Turquia, Catânia e Nápoles na Itália, Bucareste na Romênia e Atenas na Grécia.

Turquia, Itália, Romênia e Grécia, nessa ordem, são responsáveis ​​por quase 80% dos danos econômicos típicos de 7 bilhões de euros causados ​​por terremotos em média na Europa a cada ano. No entanto, cidades como Zagreb, Tirana, Sofia, Lisboa, Bruxelas e Basileia também têm um risco de terremoto acima da média do que cidades menos expostas, como Berlim, Londres ou Paris.