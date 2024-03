Carros elétricos, Tesla e Fisker estão inundando o mercado de ações com startups americanas e chinesas

Ouça a versão em áudio do artigo

o fim de A história do começo A fabricante americana de carros elétricos Fisker está passando por um momento muito difícil. Depois de um período dourado de dois anos pós-Covid, que registrou demanda e lucratividade com ventos decididamente favoráveis, o mundo dos SUVs elétricos acaba de entrar no que um analista brilhante descreveu como Vale da Morte setor, que pode durar entre dois e três anos. Os preços da Delta são muito elevados em comparação aos carros com motor de combustão interna, e as taxas ainda são muito altas para quem solicita financiamento, mas também é uma opção que não convence grande parte dos consumidores, principalmente pela rapidez com que esses carros depreciar em valor graças a muitos… Rápidos desenvolvimentos em tecnologia. O desafio da transformação é significativo mesmo para grandes grupos. Imagina para crianças.

Fisker, com poucas receitas (US$ 273 milhões em 2023 versus perdas líquidas de US$ 762 milhões) e liquidez, recorreu à FTI Consulting e ao escritório de advocacia Davis Polk para obter ajuda com um potencial processo de falência, conforme revelou o The Wall Street Journal na quarta-feira. Já em junho ele teve que jogar a toalha Lordstown MotorsQue foi abandonado pela parceira taiwanesa Foxconn. Há algumas semanas, a empresa californiana foi fundada em 2016 pelo designer dinamarquês Henrique FiskerO designer do BMW Z8 e do Aston Martin V8 Vantage alertou para os riscos de falência, cortes de empregos e suspensão de investimentos em projetos futuros se a parceria não fosse garantida. abril Está em negociações avançadas para investir na Fisker e trabalhar em um projeto de picape elétrica.

O provérbio durou pouco (além disso, é o segundo fracasso de Henrik Fisker, o primeiro datando do final de 2013). O Fisker Ocean deveria ser o carro elétrico “mais sustentável”, mas suas vendas não atenderam às expectativas. Em 2023, foram produzidos 10.193 exemplares deste SUV elétrico com 700 quilómetros de condução autónoma e apenas 4.929 foram vendidos. As ações da Fisker atingiram uma alta de US$ 28,50 em fevereiro de 2021 e estão cotadas a 15 centavos hoje, em comparação com 33 centavos na quarta-feira.

Tesla também é ruim. Também na quarta-feira, o Wells Fargo reduziu seu preço-alvo de US$ 200 para US$ 125, cerca de 27% abaixo dos níveis atuais. O banco dos EUA rebaixou a classificação das ações para vendê-las. Na sessão de quinta-feira, 14 de março, o fabricante com sede em Austin, Texas, perdeu mais de 4% – cerca de 25 mil milhões de dólares em capital, mas mais de -33% em 2024, caindo de cerca de 800 para 510 mil milhões de dólares em capital. “Dos 45 analistas que acompanham a Tesla e são monitorados pela S&P Global Market Intelligence, nove consideram-na uma “compra forte”, seis uma “compra forte” e 22 uma “manutenção”, enquanto oito classificam-na como uma “venda” ou “ forte.” “Vender.” A recomendação consensual é “Espere”. Escrito em Econopoly-Il Sole 24 Ore Gabriele Debach, analista de mercado italiano da eToro. Entre outras coisas, de acordo com o Wells Fargo, os contínuos cortes de preços podem ter um impacto negativo na procura. O que é um grande problema, visto que a concorrência chinesa no mercado interno visa descontos cada vez mais agressivos.

Esta conjunção estelar negativa arrastou o setor para baixo, especialmente as ações mais frágeis e disfuncionais como as ações dos EUA. Rivian (-9,3%), que perdeu mais de 5 mil milhões de dólares em 2023 (e 17 nos últimos três anos), apesar de duplicar as vendas para 57 mil unidades, mas não crescerá em 2024, precisamente devido à crise de procura em curso.