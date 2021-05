Mediaset-Vivendi, Acordo encontrado: O êxodo dos franceses de Biscione em cinco anos. Ambas as empresas renunciam a casos pendentes

Faça as pazes entre Mediaset e Vivendi. Após cinco anos de brigas, processos judiciais e hostilidade mútua, as duas empresas anunciaram sua descoberta entendimento. O grupo de televisão francês e italiano tem parceria com quase 30% do capital, Pretende vender 19,9% das ações (de propriedade de Guardião de Simon) Dentro de 5 anos Você se compromete a não interferir com Projeto europeu Dale Biscione. Ao mesmo tempo, as duas empresas desistem de tudo Questões pendentes, Incluindo um em Milão para Não compre Premium. Vivendi, Fininvest e Mediaset têm o prazer de anunciar que investigaram Acordo global Para encerrar suas disputas por meio da renúncia mútua de todas as ações judiciais e reclamações pendentes “, você lê uma nota no final Negociações muito difíceis. A empresa é dirigida Vincent Bollor, Continua o comunicado, para vender no mercado a totalidade da participação de 19,19% na Mediaset que possui Guardian Simon Ao longo de cinco anos, a Fininvest receberá direito Para comprar quaisquer ações não vendidas em cada período de 12 meses, al Determine o preço anual. A Vivendi, por sua vez, venderá uma parte de suas ações até o verão e permanecerá como acionista da Mediaset com o restante do 4,61%.

O negócio já estava no ar à tarde, quando surgiram os primeiros detalhes sobre o assunto Negociação Em curso entre as duas empresas. Pelo que se sabe, os advogados também trabalharam durante o fim de semana Não foi até a última vez que o negócio foi considerado realmente fechado desde então Ótimo 2019 As coisas pareciam estar feitas, mas tudo estava na fase final. Certamente, o cenário mudou nos últimos meses em relação às tentativas de “paz” que foram realizadas pelos dois grupos ao longo do tempo, a partir de uma decisão de Tribunal de milão Há duas semanas, você deve reembolsar a Vivendi Mediaset no valor de 1,7 milhão Para não comprar Premium. No entanto, o Tribunal da Seção Cível de Milão rejeitou os outros dois pedidos de indenização feitos pelo grupo italiano contra a Vivendi em relação à violação. Acordos de acionistas Concorrência desleal após caso Premium. Mas há outros processos pendentes que a Mediaset vai dar um passo atrás: O último ponto de discórdia entre os dois grupos era o projeto. MediaForEurope Qual Vivendi pediu para bloquear Várias sedes registradas.